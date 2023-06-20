«Зенит» могут оштрафовать из-за проведения чемпионского парада

«Зенит» может быть наказан за проведение чемпионского парада.
Руководство клуба обвиняют в том, что данное мероприятие не было согласовано с властями города и полицией должным образом. Помимо этого, отмечается, что фанаты «сине-бело-голубых» ходили по газонам, а также бросали пиротехнику. Из-за этого травяной покров в некоторых местах города был поврежден.
И чтобы болельщики разделили радость с игроками и тренерами (в один из немногих теплых месяцев в этом холодном месте!) нужно выбивать разрешение на празднование у толстопузых держиморд!!!
Позор! И этот цирк несмотря на связи и силу руководителей клуба... Лучше бы не с болельщиками боролись, а с тем, что реально угрожает российскому обществу..
ЭТО Просто ЧУДОВИЩНО звучит! Даже представить не возможно, если бы в Советском Союзе преследовали бы за «Скопление в одном месте толпы людей»! Было дело, когда милиция сразу прилетала при подозрение на готовящуюся драку между пацанами. Но там отмазывались, что "В футбол мол собрались поиграть". Демократия, вигли скажешь.
Как говорится заставь дурака богу молиться.... И кто нарушители то, обладатели заветного фанайди????
И чтобы болельщики разделили радость с игроками и тренерами (в один из немногих теплых месяцев в этом холодном месте!) нужно выбивать разрешение на празднование у толстопузых держиморд!!!
Позор! И этот цирк несмотря на связи и силу руководителей клуба... Лучше бы не с болельщиками боролись, а с тем, что реально угрожает российскому обществу..
ЭТО Просто ЧУДОВИЩНО звучит! Даже представить не возможно, если бы в Советском Союзе преследовали бы за «Скопление в одном месте толпы людей»! Было дело, когда милиция сразу прилетала при подозрение на готовящуюся драку между пацанами. Но там отмазывались, что "В футбол мол собрались поиграть". Демократия, вигли скажешь.
Как говорится заставь дурака богу молиться.... И кто нарушители то, обладатели заветного фанайди????