«Зенит» могут оштрафовать из-за проведения чемпионского парада

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вчера, 21:13

«Зенит» может быть наказан за проведение чемпионского парада.

Руководство клуба обвиняют в том, что данное мероприятие не было согласовано с властями города и полицией должным образом. Помимо этого, отмечается, что фанаты «сине-бело-голубых» ходили по газонам, а также бросали пиротехнику. Из-за этого травяной покров в некоторых местах города был поврежден.