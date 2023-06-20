Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2022/2023

«Зенит» могут оштрафовать из-за проведения чемпионского парада

вчера, 21:13

«Зенит» может быть наказан за проведение чемпионского парада.

Руководство клуба обвиняют в том, что данное мероприятие не было согласовано с властями города и полицией должным образом. Помимо этого, отмечается, что фанаты «сине-бело-голубых» ходили по газонам, а также бросали пиротехнику. Из-за этого травяной покров в некоторых местах города был поврежден.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В «Зените» высказались о возможном штрафе из-за чемпионского парада
Вчера, 21:26
Сборную Никарагуа исключили из числа участников Золотого Кубка КОНКАКАФ
14 июня
Официально«Бордо» присудили техническое поражение. «Мец» вышел в Лигу 1
12 июня
Защитник ЦСКА Виллиан оштрафован за слово «клоун» в адрес Соболева
08 июня
Джикия дисквалифицирован на 2 матча РПЛ и оштрафован на 250 тысяч рублей
08 июня
СлухиАгент Маньяков требует дисквалифицировать полузащитника «Спартака» Игнатова
08 июня
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:05
Единственный сильный клуб в огромном городе и регионе выиграл чемпионат.
И чтобы болельщики разделили радость с игроками и тренерами (в один из немногих теплых месяцев в этом холодном месте!) нужно выбивать разрешение на празднование у толстопузых держиморд!!!
Позор! И этот цирк несмотря на связи и силу руководителей клуба... Лучше бы не с болельщиками боролись, а с тем, что реально угрожает российскому обществу..
ЭТО Просто ЧУДОВИЩНО звучит! Даже представить не возможно, если бы в Советском Союзе преследовали бы за «Скопление в одном месте толпы людей»! Было дело, когда милиция сразу прилетала при подозрение на готовящуюся драку между пацанами. Но там отмазывались, что "В футбол мол собрались поиграть". Демократия, вигли скажешь.
Как говорится заставь дурака богу молиться.... И кто нарушители то, обладатели заветного фанайди????
sova147
sova147
вчера в 22:35
Такой праздник нужен и говорить, что он принёс беспорядки просто смешно говорить!
DERBY COUNTY
DERBY COUNTY
вчера в 21:33
Власти города сами и назначат штраф и сами его же оплатят себе в карман ха-ха-ха.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:31
Это самый короткий анекдот который мну услышал за последний месяц)
Futurista
Futurista
вчера в 21:30
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 