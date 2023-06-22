Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга»

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Иржи Ярошик.
Во время игровой карьеры он выступал за ЦСКА, «Челси», «Селтик» и другие клубы.
Ранее наставником «Оренбурга» был Марцел Личка, который возглавил «Динамо».
Новым главным тренером «Оренбурга» стал Иржи Ярошик.
Во время игровой карьеры он выступал за ЦСКА, «Челси», «Селтик» и другие клубы.
Ранее наставником «Оренбурга» был Марцел Личка, который возглавил «Динамо».
Ну а так что, болельщиков Оренбурга не очень воодушевила новость о назначении Ярошика главным тренером. Есть большие сомнения в успешности следующего сезона. Есть такой факт. Успехов в Оренбурге а разное время и в разных лигах добивались тренеры, чья игровая карьера, известность, список трофеев оставляли желать лучшего. И наоборот, тренеры, чьи имена в бытность игроками были известны широкой аудитории, их талант ценили не только в России, но и в Европе (Пятницкий, Кецбая) терпели здесь фиаско. Скоро узнаем, продолжится ли традиция с Ярошиком.
Пи.Си. Оренбург, встречай чемпиона четырех стран....
Ну а так что, болельщиков Оренбурга не очень воодушевила новость о назначении Ярошика главным тренером. Есть большие сомнения в успешности следующего сезона. Есть такой факт. Успехов в Оренбурге а разное время и в разных лигах добивались тренеры, чья игровая карьера, известность, список трофеев оставляли желать лучшего. И наоборот, тренеры, чьи имена в бытность игроками были известны широкой аудитории, их талант ценили не только в России, но и в Европе (Пятницкий, Кецбая) терпели здесь фиаско. Скоро узнаем, продолжится ли традиция с Ярошиком.
Пи.Си. Оренбург, встречай чемпиона четырех стран....