Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга»

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вчера, 16:15

Новым главным тренером «Оренбурга» стал .

Во время игровой карьеры он выступал за ЦСКА , «Челси», «Селтик» и другие клубы.

Ранее наставником «Оренбурга» был Марцел Личка, который возглавил «Динамо».