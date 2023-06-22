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Иржи Ярошик стал главным тренером «Оренбурга»

вчера, 16:15

Новым главным тренером «Оренбурга» стал Иржи Ярошик.

Во время игровой карьеры он выступал за ЦСКА, «Челси», «Селтик» и другие клубы.

Ранее наставником «Оренбурга» был Марцел Личка, который возглавил «Динамо».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 16:15
Жду Березуцких в Спартаке!)
Vadik
Vadik
вчера в 19:29
О, как! В сытой Европе работать негде?))) В любом случае Оренбургу и Иржи удачи! По русски он хорошо говорит, или рад у нас долго. Думаю, что понимание будет!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 18:40
Не только на трубу, но и на ЕЛГ. Покатает его на себе главбух, ох покатает).
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:28
Поздравляю очередного безработного из "Райского Сада" с трудоустройством воспитателем аборигенов "Джунглей".
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 17:08
Не всегда хороший игрок становится хорошим тренером . Присмотрим, пожелаю Иржи удачи на тренерском посту в Оренбурге.
Futurista
Futurista
вчера в 16:55
Легенда ЦСКА сел на трубу...
shlomo
shlomo
вчера в 16:33
Ну во первых, Добро Пожаловать !.... помнится, как перед приходом в ЦСКА в качестве футболиста, его туда не хотела пускать мать из за танков в 1968. Интересно, почему он сейчас то решился? (хотя, если не ошибаюсь у него жена русская, сестра игрока Ахмата, Антона Швеца...).

Ну а так что, болельщиков Оренбурга не очень воодушевила новость о назначении Ярошика главным тренером. Есть большие сомнения в успешности следующего сезона. Есть такой факт. Успехов в Оренбурге а разное время и в разных лигах добивались тренеры, чья игровая карьера, известность, список трофеев оставляли желать лучшего. И наоборот, тренеры, чьи имена в бытность игроками были известны широкой аудитории, их талант ценили не только в России, но и в Европе (Пятницкий, Кецбая) терпели здесь фиаско. Скоро узнаем, продолжится ли традиция с Ярошиком.

Пи.Си. Оренбург, встречай чемпиона четырех стран....
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:33
Интересно как сложится тренерская карьера..
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 4aqkm2jaxru2 (раскрыть)
вчера в 16:24
Тоже непонятно. Тем более, есть же легендарный Аленичев, на багаже которого Каррера выиграл РПЛ (в целом, он только багажом и известен...). Четвёртый год бедняга без работы, сопьётся же.
nubom
nubom
вчера в 16:23
Похоже, Газпром на Оренбурге поставил крестик...
4aqkm2jaxru2
4aqkm2jaxru2
вчера в 16:19
Почему легионер, неужели своих нет
Гость
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