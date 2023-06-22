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Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

вчера, 14:03

Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо».

Контракт с чешским наставником рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на кампанию-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий. По итогам прошлого сезона РПЛ «Оренбург» под руководством рулевого занял 7-е место.

Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

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Все комментарии
Capral
Capral ответ makkie (раскрыть)
вчера в 20:23
Привет, Макс!
Согласен с тобой, только в одном- по поводу интриг за спиной ГТ.
На счет сильного состава, тут, ты пожалуй погорячился. Большинство видных экспертов считают, что ДИНАМО нуждается в серьезном усилении и это факт очевидный.
Как я уже писал, футбол Лички- несколько простоватый и предсказуемый, легко читаемый. Если он решит играть как в Оренбурге, при нашей обороне, могут быть большие неприятности. Алпатов уже хотел вернуть футбол одного известного типа и получил 7 мячей в двух играх...
Не думаю, что у Лички не было разговора с руководством по поводу усиления состава. Личка- реалист и понимает, что без усиления, борьбы за высокие места не получится, при всем желании.
Храневец
Храневец
вчера в 20:03
УДАЧИ И ВЕЗЕНИЯ в возрождении великого клуба !!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 17:38
Показал результат и на повышение . Все справедливо
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:30
КАкая неожиданность!
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:59
За что все вами перечисленные клубы очень благодарны....
Пусть ещё лет 20 ищет...
Futurista
Futurista
вчера в 16:54
Милиционер Личка, предъявите вашу наличку)...
Рыцарь Маг
Рыцарь Маг ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:44, ред.
Кононов из Арсенала в спартак...
баск
баск
вчера в 16:08
Направленное мнение о Личке пока составить довольно трудно, он фигура
в большей мере противоречивая, чем понятная..

У него имеются сильные плюсы, это несомненно.

Неравнодушен, позитивен, неплохо говорит по-русски, общителен и умеет расположить к себе, любит и умеет натаскать игроков, как хороший репетитор
надёжно вкладывает нужный материал в головы даже полных бездарей.

А при необходимости вроде как способен проявить и жёсткость в стиле Магата.
Такой набор личных и профессиональных качеств просто блистателен, особенно на фоне бездельника Йокановича с лицом каменного сфинкса.

Кроме того, как тренер Личка пока успешен, а у адекватного человека опыт успеха справедливо укрепляет самооценку и уверенность в себе.
Футбол он ставит не то чтобы гениальный, но интересный, склонный искать результат у ворот соперника, и в общем случае это тоже в его пользу.

Но есть и минусы, явные и скрытые.

Например, его достаточно справедливо упрекают низким качеством оборонительной игры.
В 36 официальных матчах сезона (РПЛ + Кубок) Оренбург 20 раз пропускал 2
и более мяча- это не случайность и не локальные провалы, а скорее тенденция.

Чего здесь больше- низкого мастерства оборонцев Оренбурга или реального презрения Лички к оборонительной работе, пока неизвестно.

Другой фактор- идёт он в довольно тяжёлую обстановку, в которой ему, с одной стороны, придётся создавать команду на руинах развала, с другой-
мало-мальски приличного результата от него будут ждать быстро.
С подобными ситуациями он вряд ли сталкивался раньше, так что насколько ему удастся, и удастся ли, вырулить из такого противоречия- это вопрос.

Ещё один потенциально негативный момент- моральное давление на Марцела при неудачах команды будет неизмеримо сильнее, чем когда-либо раньше.
Если что пойдёт не так- с разных сторон столько спецсредств расчехлят, что мама не горюй.
Сможет ли Марцел держать удар пока незнакомой ему плотности- тоже вопрос..

Что перевесит в работе с Динамо- плюсы или минусы Марцела Лички- одна из самых интересных интриг РПЛ нового сезона, кмк.

Хотя конечно, при любом раскладе ему хочется пожелать всяческих успехов и удач в Динамо.
Очень хочется надеяться на лучшее, сораДникам к этому не привыкать.
Всю жизнь надеемся, так почему бы и не в этот раз тоже..
Одно пока только ясно- разнообразного веселья, кажется, будет в достатке)
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:58
Верим в его талант и компетентность!
makkie
makkie
вчера в 14:35
Хороший вариант для Динамо.
Главное, чтобы Личке дали РАБОТАТЬ, помогали ему, а не плели интриги и не втюхивали разных ненужных футболистов.
В Динамо сейчас крепкий состав, есть с кем выстраивать игру.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 14:27
Посмотрим,что у него получится в Динамо.
LOpp
LOpp
вчера в 14:20
стоит только в РПЛ тренеру добиться успеха, как тут же налетают богатые клубы-коршуны и забирают этого тренера.
Семак из Уфы в Зенит
Федотов из Сочи в цска
Галактионов из Пари НН в Локомотив
Личка из Оренбурга в Динамо

и только Спартак молодец, ищет тренеров самородков по всей Европе (Каррера, Тедеско, Абаскаль и др.)
альсато
альсато
вчера в 14:15
"определенные условия"-это , что за опция?)))))
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