Марцел Личка — главный тренер «Динамо»

Марцел Личка назначен на пост главного тренера «Динамо».
Контракт с чешским наставником рассчитан на сезон-2023/24 с возможностью пролонгации на кампанию-2024/25 и 2025/26 при достижении определённых условий. По итогам прошлого сезона РПЛ «Оренбург» под руководством рулевого занял 7-е место.
в большей мере противоречивая, чем понятная..
У него имеются сильные плюсы, это несомненно.
Неравнодушен, позитивен, неплохо говорит по-русски, общителен и умеет расположить к себе, любит и умеет натаскать игроков, как хороший репетитор
надёжно вкладывает нужный материал в головы даже полных бездарей.
А при необходимости вроде как способен проявить и жёсткость в стиле Магата.
Такой набор личных и профессиональных качеств просто блистателен, особенно на фоне бездельника Йокановича с лицом каменного сфинкса.
Кроме того, как тренер Личка пока успешен, а у адекватного человека опыт успеха справедливо укрепляет самооценку и уверенность в себе.
Футбол он ставит не то чтобы гениальный, но интересный, склонный искать результат у ворот соперника, и в общем случае это тоже в его пользу.
Но есть и минусы, явные и скрытые.
Например, его достаточно справедливо упрекают низким качеством оборонительной игры.
В 36 официальных матчах сезона (РПЛ + Кубок) Оренбург 20 раз пропускал 2
и более мяча- это не случайность и не локальные провалы, а скорее тенденция.
Чего здесь больше- низкого мастерства оборонцев Оренбурга или реального презрения Лички к оборонительной работе, пока неизвестно.
Другой фактор- идёт он в довольно тяжёлую обстановку, в которой ему, с одной стороны, придётся создавать команду на руинах развала, с другой-
мало-мальски приличного результата от него будут ждать быстро.
С подобными ситуациями он вряд ли сталкивался раньше, так что насколько ему удастся, и удастся ли, вырулить из такого противоречия- это вопрос.
Ещё один потенциально негативный момент- моральное давление на Марцела при неудачах команды будет неизмеримо сильнее, чем когда-либо раньше.
Если что пойдёт не так- с разных сторон столько спецсредств расчехлят, что мама не горюй.
Сможет ли Марцел держать удар пока незнакомой ему плотности- тоже вопрос..
Что перевесит в работе с Динамо- плюсы или минусы Марцела Лички- одна из самых интересных интриг РПЛ нового сезона, кмк.
Хотя конечно, при любом раскладе ему хочется пожелать всяческих успехов и удач в Динамо.
Очень хочется надеяться на лучшее, сораДникам к этому не привыкать.
Всю жизнь надеемся, так почему бы и не в этот раз тоже..
Одно пока только ясно- разнообразного веселья, кажется, будет в достатке)
в большей мере противоречивая, чем понятная..
У него имеются сильные плюсы, это несомненно.
Неравнодушен, позитивен, неплохо говорит по-русски, общителен и умеет расположить к себе, любит и умеет натаскать игроков, как хороший репетитор
надёжно вкладывает нужный материал в головы даже полных бездарей.
А при необходимости вроде как способен проявить и жёсткость в стиле Магата.
Такой набор личных и профессиональных качеств просто блистателен, особенно на фоне бездельника Йокановича с лицом каменного сфинкса.
Кроме того, как тренер Личка пока успешен, а у адекватного человека опыт успеха справедливо укрепляет самооценку и уверенность в себе.
Футбол он ставит не то чтобы гениальный, но интересный, склонный искать результат у ворот соперника, и в общем случае это тоже в его пользу.
Но есть и минусы, явные и скрытые.
Например, его достаточно справедливо упрекают низким качеством оборонительной игры.
В 36 официальных матчах сезона (РПЛ + Кубок) Оренбург 20 раз пропускал 2
и более мяча- это не случайность и не локальные провалы, а скорее тенденция.
Чего здесь больше- низкого мастерства оборонцев Оренбурга или реального презрения Лички к оборонительной работе, пока неизвестно.
Другой фактор- идёт он в довольно тяжёлую обстановку, в которой ему, с одной стороны, придётся создавать команду на руинах развала, с другой-
мало-мальски приличного результата от него будут ждать быстро.
С подобными ситуациями он вряд ли сталкивался раньше, так что насколько ему удастся, и удастся ли, вырулить из такого противоречия- это вопрос.
Ещё один потенциально негативный момент- моральное давление на Марцела при неудачах команды будет неизмеримо сильнее, чем когда-либо раньше.
Если что пойдёт не так- с разных сторон столько спецсредств расчехлят, что мама не горюй.
Сможет ли Марцел держать удар пока незнакомой ему плотности- тоже вопрос..
Что перевесит в работе с Динамо- плюсы или минусы Марцела Лички- одна из самых интересных интриг РПЛ нового сезона, кмк.
Хотя конечно, при любом раскладе ему хочется пожелать всяческих успехов и удач в Динамо.
Очень хочется надеяться на лучшее, сораДникам к этому не привыкать.
Всю жизнь надеемся, так почему бы и не в этот раз тоже..
Одно пока только ясно- разнообразного веселья, кажется, будет в достатке)