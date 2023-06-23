Карвальо из «Ливерпуля» перейдёт в немецкий клуб на правах аренды

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вчера, 08:14

Полузащитник «Ливерпуля» продолжит карьеру в Германии.

«РБ Лейпциг» возьмет игрока в аренду до конца сезона 2023/24. На следующей неделе стороны согласуют все условия. Отмечается, что опция выкупа прав на португальца не включена в договор.

Ранее сообщалось, что «красные» могут подписать хавбека «Кристал Пэлас».