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Карвальо из «Ливерпуля» перейдёт в немецкий клуб на правах аренды

вчера, 08:14

Полузащитник «Ливерпуля» Фабио Карвальо продолжит карьеру в Германии.

«РБ Лейпциг» возьмет игрока в аренду до конца сезона 2023/24. На следующей неделе стороны согласуют все условия. Отмечается, что опция выкупа прав на португальца не включена в договор.

Ранее сообщалось, что «красные» могут подписать хавбека «Кристал Пэлас».

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 09:54
Похоже аренда существенно выгоднее, чем покупка.
A.S.A
A.S.A
вчера в 09:07, ред.
Я считаю, что Карвальо совершил ошибку, перейдя в Ливерпуль. Не то чтобы Ливерпуль плохой улуб, нет, просто сам игрок еще не готов для игры в таких больших клубах! Даже если и согласился на переход в Ливерпуль, то нужно было задержаться в аренде в Фулхэме. Там и игровая практика была бы, тем более в АПЛ, продолжал бы получать опыт, но побежал в большой клуб и "завис".

Не думаю, что аренда в Лейпциг это хороший вариант. Да, Лейпциг отлично работает с молодыми и перспективными игроками, но для самого Фабио было бы здорово получать игровую практику именно в британском футболе, чтобы и на виду у тренера быть, и к стилистике привыкать, все же футбол в Германии немного другой.
ds5vwedbdy3h
ds5vwedbdy3h
вчера в 09:06
Хоть в ЛЧ поиграет паренёк
z44v4pd6xtab
z44v4pd6xtab
вчера в 09:04
В Лейпциге его до ума доведут
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 08:50
Зря отдают молодых игроков,самим бы пригодился.
Гость
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