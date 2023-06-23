Карвальо из «Ливерпуля» перейдёт в немецкий клуб на правах аренды

Полузащитник «Ливерпуля» Фабио Карвальо продолжит карьеру в Германии.
«РБ Лейпциг» возьмет игрока в аренду до конца сезона 2023/24. На следующей неделе стороны согласуют все условия. Отмечается, что опция выкупа прав на португальца не включена в договор.
Ранее сообщалось, что «красные» могут подписать хавбека «Кристал Пэлас».
Не думаю, что аренда в Лейпциг это хороший вариант. Да, Лейпциг отлично работает с молодыми и перспективными игроками, но для самого Фабио было бы здорово получать игровую практику именно в британском футболе, чтобы и на виду у тренера быть, и к стилистике привыкать, все же футбол в Германии немного другой.
Не думаю, что аренда в Лейпциг это хороший вариант. Да, Лейпциг отлично работает с молодыми и перспективными игроками, но для самого Фабио было бы здорово получать игровую практику именно в британском футболе, чтобы и на виду у тренера быть, и к стилистике привыкать, все же футбол в Германии немного другой.