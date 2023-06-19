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«Реал» объявил об аренде 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу

вчера, 12:18

Пресс-служба «Реала» объявила об аренде нападающего «Эспаньола» Хоселу.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. «Реал» заплатит за аренду игрока 500 000 евро, у мадридского клуба будет опция выкупа Хоселу за 1,5 млн евро.

Нападающий уже выступал за «Реал» с 2010 по 2012 год. Тогда он провёл за «сливочных» 2 матча, забив 2 гола.

«Реал» объявил об аренде 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:48
Явно не то усиление, что ждали мадридские болельщики. Ушел лидер атаки Бензема, все думали, что подпишут Кейна, а ему на замену взяли Хоселу. С такими трансферами реалу не стоит рассчитывать на трофеи в новом сезоне. По всей видимости Перес решил сэкономить, чтобы взять бесплатно Мбаппе в следующем году, возможно с ним есть устная договоренность. Но вот прикол будет, если черепашка его снова кинет и опять продлит контракт с ПСЖ на улучшенных условиях, а Реал потеряет впустую сезон и останется ни с чем.
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Roger Young (раскрыть)
вчера в 16:16
Это Аренда на 500 к, третьего напа ла лиги, что тут сомнительного? Взяли сменщика нп банку за дешего, а ты так написал как будто большие деньги заплатили
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:14
С можно узнать с каких пор уентральный нападающий стал заменой полузащитнику Асенсио?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:12
За те же деньги могли взять и Лучшего игрока Кипра...
FenixSL
FenixSL ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 15:11
взяли даром третьего форварда лиги
лишним не будет
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 14:20
Реал уже не тот
Василий 50
Василий 50
вчера в 13:28
Реал знает, что делать
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 13:27
В Реале любой заиграет
Roger Young
Roger Young
вчера в 13:11
Для Хоселу - хороший подарок судьбы под конец карьеры. Можно поиграть в ЛЧ и зацепить какой-то трофей, кубок Испании или Чемпионат.

Для Реала - сомнительное приобретение. Возрастной игрок, который как граната из фильма "Брат", может сработать 50 на 50. Милик в Ювентусе заиграл и оправдал свой трансфер, но здесь не уверен, что будет также.
drug01
drug01
вчера в 13:04
Реал собирает своих бывших???
allemz
allemz ответ Rattlehead (раскрыть)
вчера в 13:04
Он своего рода нейтральный игрок, как у нас во дворе заведено, когда один игрок лишний, но играть хочется и баланс тоже соблюсти
Incredulous
Incredulous
вчера в 13:00
Самый большой плюс этой сделки в том, что Хоселу уже заочно все списали и ничего от него не ждут, а значит на игрока не будет никакого психологического и морального давления со стороны как футбольных медиа так и болельщиков. Испанца все считают резервистом и временной затычкой в образовавшейся бреши атакующих редутов команды, то есть на нём уже априори минимум ответственности за результаты, плюс ко всему клуб по финансовым меркам Реала взял этого игрока даром. Вот и получается, что если Хоселу не заиграет, то Реал от этого особо ничего и не потеряет, так как ничего и не вкладывал в этот трансфер, а вот если испанец начнёт забивать, то клуб будет в плюсе во всех отношениях, так как получит положительный результат, не вложив никаких дивидентов.
Rattlehead
Rattlehead ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:53
Так Реалу нападающий нужен, а не защитник.
112910415
112910415
вчера в 12:41, ред.
любовь зла, как говорится ...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ allemz (раскрыть)
вчера в 12:31
Да это 100% вместо Асенсио. Хотя вряд ли он будет реально таким же эффективным, но тот просто обурел по требованиям, учитывая, что он не топчик.
allemz
allemz ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 12:28
Лукака дороговато обойдется
allemz
allemz
вчера в 12:27
Реал с топ-усилением ;)

Хотя может и выстрелить, кто знает...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Нелетучий голландец (раскрыть)
вчера в 12:24
По основному же напу - повторюсь, думаю, Перес всё же попытается взять Кейна, которого Леви будет вынужден продать летом, чтобы он не ушёл бесплатно, и скоро снизит цену.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 12:23
Супер-дешёвая замена Асенсио. 500 тыс заплатить за год - это точно не 8 или 12 лямов, как просил Марко. И игрок хороший, играющий, опцию выкупа же "Реал" вряд ли активирует.

ПСЖ предложили просто нереальную зарплату для игрока его калибра - не слишком умного (чтобы хорошо комбинировать) и не готового играть 90 минут, но хорошо технически развитого. Их как бы частично можно понять, они же берут игрока за бесплатно, но всё равно тяжело, ведь имхо Асенсио и первого бомбардира ПСЖ не потянет, а платить около десятки лямов второму...
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 12:21
Неужели лучше нападающего не могли найти?
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