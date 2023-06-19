«Реал» объявил об аренде 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу

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вчера, 12:18

Пресс-служба «Реала» объявила об аренде нападающего «Эспаньола» .

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. «Реал» заплатит за аренду игрока 500 000 евро, у мадридского клуба будет опция выкупа Хоселу за 1,5 млн евро.

Нападающий уже выступал за «Реал» с 2010 по 2012 год. Тогда он провёл за «сливочных» 2 матча, забив 2 гола.