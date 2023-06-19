«Реал» объявил об аренде 33-летнего нападающего «Эспаньола» Хоселу

Пресс-служба «Реала» объявила об аренде нападающего «Эспаньола» Хоселу.
Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2023/24. «Реал» заплатит за аренду игрока 500 000 евро, у мадридского клуба будет опция выкупа Хоселу за 1,5 млн евро.
Нападающий уже выступал за «Реал» с 2010 по 2012 год. Тогда он провёл за «сливочных» 2 матча, забив 2 гола.
ПСЖ предложили просто нереальную зарплату для игрока его калибра - не слишком умного (чтобы хорошо комбинировать) и не готового играть 90 минут, но хорошо технически развитого. Их как бы частично можно понять, они же берут игрока за бесплатно, но всё равно тяжело, ведь имхо Асенсио и первого бомбардира ПСЖ не потянет, а платить около десятки лямов второму...
ПСЖ предложили просто нереальную зарплату для игрока его калибра - не слишком умного (чтобы хорошо комбинировать) и не готового играть 90 минут, но хорошо технически развитого. Их как бы частично можно понять, они же берут игрока за бесплатно, но всё равно тяжело, ведь имхо Асенсио и первого бомбардира ПСЖ не потянет, а платить около десятки лямов второму...
Для Реала - сомнительное приобретение. Возрастной игрок, который как граната из фильма "Брат", может сработать 50 на 50. Милик в Ювентусе заиграл и оправдал свой трансфер, но здесь не уверен, что будет также.
Для Реала - сомнительное приобретение. Возрастной игрок, который как граната из фильма "Брат", может сработать 50 на 50. Милик в Ювентусе заиграл и оправдал свой трансфер, но здесь не уверен, что будет также.