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Полузащитник ЦСКА может перейти в «Бешикташ»

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ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ ВаняLOVE (раскрыть)
вчера в 22:41
Тогда ему тем более - обеими руками и ногами (на четырёх конечностях) надо бежать отсюда в Бешикташ, а оттуда в Европу.
Жизнь спортсмена скоротечна, а футболиста и подавно. А ждать у моря погоды и прозябать в этом болоте - лишь утрата возможностей.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 22:41
Соглашусь, но дополню, что игры за сборную совсем не "единичные". В Лиге 6 игр в группе, потом плей офф еще 2 игры. В отборе к ЧЕ 8-10 игр в зависимости от группы. Так что набегает много.
ВаняLOVE
ВаняLOVE ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 22:36
Ты ошибаешься. Зайнутдинов один из ведущих игроков сб. Казахстана, которая регулярно выступает и в Лиге Наций, и в ЧЕ (отбор) и в ЧМ. Таке что он очень даже на виду в Европе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 16:09, ред.
Ты всё правильно понял, ибо в РФ футбола нет, равно как и нет перспектив у ребят, которые мяч пинать умеют.
Зловоние и утопия, которые излучает РПЛ, а также тупость главного тренера сборной (Карпина), у которого в нападении такие днища как заБолотыЧ и русский "паненка" - в подтверждение моих слов.
Мысыктар
Мысыктар
вчера в 15:15
ну вот про футбол вообще теперь забудем походу))в москву едут ребята.
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:47
тогда..получается (по твоему) ,что карьера (футбольная) не удалась,если тебя не пригласили в европу?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:43
Нет, не думаю.
Бешикташ бы такого не позвал.
альсато
альсато ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 14:42
По твоему..Зайнутдинов -приспособленец?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 14:13, ред.
Тут щас любой вариант хорош, лишь бы из РПЛ уйти.
Из Турции, даже в теории есть уже шанс попасть в Европу и поиграть в тех же итальянских и испанских середняках..., а мож и выше, при определённых обстоятельствах.

У нас же при любом раскладе, в свете последних событий, - это крах карьере.
Речь конечно же о тех футболистах, кто умеет играть, а не о приспособленцах-зарплатополучателях.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:03
Даже совершенно не смешно. Кому он там нужен.
vuwkc9ty3wdj
vuwkc9ty3wdj
вчера в 13:05
Даже на меньшую зарплату, только бы из ЦСКА.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:32
Не знаю.А ты помнишь,когда они ушли,и что с этого времени изменилось в положении нашего футбола??? Поэтому и дисконт...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:25
Поначалу конечно нет, адаптация, а так, что Головин и Миранчук меньше получают чем дома? Может. Подскажи, буду знать)
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:21
Я же написал:Ради мифа о перспективах международного признания.
Ты же не можешь сейчас привести в пример ни одного,кому пообещали место в составе и контракт выгоднее российского! Иначе концепция "переплаты за российский паспорт" сгинет.
Бот зануда
Бот зануда
вчера в 12:20


Тест для тех, кто думает, что хорошо знает основных футболистов.


Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:16
Да ну!

Наши что так и бегут в Турцию ради Турции?
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:15
Щас! Турки-меценаты,это как мировая звезда российского футбола.А уж сейчас,когда амбициозному молодому человеку российского признания недостаточно,покормить прямым выходом на международную арену через очередную бахчу,или сарайку,сам бог велел с дисконтом.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 12:12
Расскажи мне про выдающиеся успехи Оздоева на турецком фронте! Софию с Белградом взял? Крым отвоевал? Слава богу,нет необходимости в сборной портачить.Так в чём жизненный успех???Вот гырузин добился признания,а больше-никто.Все прозябают,включая Головина.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:11
Если он в ЦСКА получает 1,2-1,3 млн., надо понимать турки это знают и переманить, естественно, попытаются более высокими дивидендами, в том числе и "зарплатой"! Какие противоречия? Это логики у Вас не вижу?
Сп62
Сп62 ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 12:09
Оздоев не пропал, а почему Зайнутдинов должен пропасть? Игрок универсальный, есть перспектива.
Шуnя771
Шуnя771 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 12:06, ред.
Привет Анатолий!
Ты подозреваешь, что я вообще не помню кто играет в основе ЦСКА?
То что он играет за Казахстан это хорошо, но это единичные игры, а на европейской поляне его нет и здесь я на 100%% согласен с Buzz Lightyear!
Я уже тебе раз объяснил каким образом мну иногда вызывает на диалог болельщиков других клубов и без обид - вы все клюёте на моего живца!
А так вот видишь... Поговорил с тобой!)

P.S. Анатолий" Ты как то очень серьёзно воспринимаешь ВСЁ общение на этом ресурсе. Если хочешь со смой поговорить "серьёзно" о футболе - ради Бога, скажи при желании и будем говорить. Я рассматриваю футбол, общение как отдых, а ты очень строго относишься ко всему... Надо когда то и расслабляться иначе можно....)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 11:56
Получил позитив от твоей реакции, рад
Шуnя771
Шуnя771 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
вчера в 11:54
В целом это я и имел ввиду.
Время идет, а ему уже 25...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 11:53
    Напрасный труд
    Напрасный труд ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:52
    А логика где? Что ты сказать хотел,что в сарае ему гарантировано место на поле и более высокая зарплата??? Тогда ты что-то противоречишь действительности.
    То у вас в России все переплачивают игрокам и на поле место забронировано,а то-наоборот.
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 11:49
    Уйдёт-скорее пропадёт,чем вырастет.
    sova147
    sova147
    вчера в 11:45
    Если хочет поиграть выше уровнем... Вперёд!
    Buzz Lightyear
    Buzz Lightyear ответ Шуnя771 (раскрыть)
    вчера в 11:37
    Ему стоит уходить, на мой взгляд, прежде всего для того чтобы иметь высокие шансы играть в еврокубках, в которых российских клубов ещё не понятно сколько времени не будет, к тому же сейчас высшая футбольная лига Турции в целом несколько сильнее российской высшей футбольной лиги.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 11:31
    Жаль, мне Баха нравился как игрок,плюс земляк!
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 11:18
    Надо Зайнутдинову скакать из ЦСКА, если хочет играть в футбол.
    Иначе - полировка лавки за гроши!
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