Полузащитник ЦСКА может перейти в «Бешикташ»

Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в Турции.
По данным источника, в подписании игрока заинтересован «Бешикташ».
В «Бешикташе» хавбека хочет видеть лично главный тренер клуба Шенол Гюнеш.
Полузащитник ЦСКА Бахтиёр Зайнутдинов может продолжить карьеру в Турции.
По данным источника, в подписании игрока заинтересован «Бешикташ».
В «Бешикташе» хавбека хочет видеть лично главный тренер клуба Шенол Гюнеш.
Из Турции, даже в теории есть уже шанс попасть в Европу и поиграть в тех же итальянских и испанских середняках..., а мож и выше, при определённых обстоятельствах.
У нас же при любом раскладе, в свете последних событий, - это крах карьере.
Речь конечно же о тех футболистах, кто умеет играть, а не о приспособленцах-зарплатополучателях.
Из Турции, даже в теории есть уже шанс попасть в Европу и поиграть в тех же итальянских и испанских середняках..., а мож и выше, при определённых обстоятельствах.
У нас же при любом раскладе, в свете последних событий, - это крах карьере.
Речь конечно же о тех футболистах, кто умеет играть, а не о приспособленцах-зарплатополучателях.