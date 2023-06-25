«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Гвардиолом

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити».
По информации источника, «горожане» согласовали личные условия контракта с игроком. Клубы проведут переговоры. «Лейпциг» надеется сохранить футболиста у себя в команде, а также установил трансферный ценник в размере 100 млн евро.
Для Лейпцига это конечно же шикарный трансфер, т.к брали они хорвата за сумму близкую к 20 млн €....
Для Лейпцига это конечно же шикарный трансфер, т.к брали они хорвата за сумму близкую к 20 млн €....