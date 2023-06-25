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«Манчестер Сити» согласовал условия контракта с Гвардиолом

сегодня, 00:22

Защитник «РБ Лейпциг» Йошко Гвардиол может перейти в «Манчестер Сити».

По информации источника, «горожане» согласовали личные условия контракта с игроком. Клубы проведут переговоры. «Лейпциг» надеется сохранить футболиста у себя в команде, а также установил трансферный ценник в размере 100 млн евро.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 11:08
Молодешь сейчас в цене!
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:16
Сотка за него конечно же перебор, но игрок добротный, тем более отобьют часть затрат уходом Канселу. А Йошко молодой и весьма мобильный игрок и думаю еще прибавит у Хосепа.
Для Лейпцига это конечно же шикарный трансфер, т.к брали они хорвата за сумму близкую к 20 млн €....
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:04
Было бы удивительно если бы Марселино не возглавил Марсель....а Гвардиола не тренировал бы Гвардиола....
shlomo2
shlomo2
сегодня в 07:19
Ценник конечно завышен... посмотрим на сколько будет скинут при переговорах.
Elliada
Elliada
сегодня в 07:10
Не стоит он 100 млн. Думаю, Сити заплатит меньше
ДСА
ДСА
сегодня в 07:10
Для Лейпцига это большая потеря, но 100 млн. компенсируют это.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:21
Куда им столько игроков
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:15
Просто тренер прикалывается
протон
протон
сегодня в 02:16
Сити и с одним Гвардиолом разносит всех на своём пути ,а с двумя что будет творить, даже представить страшно
Гость
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