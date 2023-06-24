«Манчестер Юнайтед» переключился на Кайседо после неудачи с Маунтом

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вчера, 22:39

«Манчестер Юнайтед» отказался от попыток приобрести полузащитника «Челси» после того, как лондонцы отклонили третье предложение манкунианцев в размере 55 млн фунтов.

По информации источника, «синие» хотели получить за игрока 58 млн плюс 7 млн бонусов, лондонцы предложили провести встречу. В «Юнайтед» такую сумму считают слишком высокой за Маунта.