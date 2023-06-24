«Манчестер Юнайтед» переключился на Кайседо после неудачи с Маунтом

«Манчестер Юнайтед» отказался от попыток приобрести полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта после того, как лондонцы отклонили третье предложение манкунианцев в размере 55 млн фунтов.
По информации источника, «синие» хотели получить за игрока 58 млн плюс 7 млн бонусов, лондонцы предложили провести встречу. В «Юнайтед» такую сумму считают слишком высокой за Маунта.
Отмечается, что теперь МЮ переключил внимание на Мойсеса Кайседо из «Брайтона». «Чайки» намерены продать эквадорского хавбека не менее чем за 80 млн. Клуб из Манчестера может включить в сделку своих игроков.
Эду тоже так нужно было вести переговоры по Хаверцу, тянуть до последного и максимально сбить цену, правда была опасность в лице Баварии, но попытаться все же стоило
Эду тоже так нужно было вести переговоры по Хаверцу, тянуть до последного и максимально сбить цену, правда была опасность в лице Баварии, но попытаться все же стоило
И так же не совсем понятно взаимосвязь Маунта и Кайседо, совершенно разные игроки, разных позиций, и задач на поле.
И так же не совсем понятно взаимосвязь Маунта и Кайседо, совершенно разные игроки, разных позиций, и задач на поле.