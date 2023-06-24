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«Манчестер Юнайтед» переключился на Кайседо после неудачи с Маунтом

вчера, 22:39

«Манчестер Юнайтед» отказался от попыток приобрести полузащитника «Челси» Мэйсона Маунта после того, как лондонцы отклонили третье предложение манкунианцев в размере 55 млн фунтов.

По информации источника, «синие» хотели получить за игрока 58 млн плюс 7 млн бонусов, лондонцы предложили провести встречу. В «Юнайтед» такую сумму считают слишком высокой за Маунта.

Отмечается, что теперь МЮ переключил внимание на Мойсеса Кайседо из «Брайтона». «Чайки» намерены продать эквадорского хавбека не менее чем за 80 млн. Клуб из Манчестера может включить в сделку своих игроков.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:07
Мне кажется, это просто психологический ход со стороны МЮ. Они знают, что Челси хочет подписать Кайседо, вот и решили поддавить, типо "раз не продаете Маунта, тогда устроим в*йну за Кайседо"....так сказать хотят припугнуть Челси и увести их главную трансферную цель.... плюс еще у Челси остается мало времени для отчетности, и до 30 июня им нужно максимально разгркзить и состав, и финансовые отчеты..... поэтому время сейчас на стороне МЮ. Да и Маунт сейчас никому не интересен, кроме МЮ.
Эду тоже так нужно было вести переговоры по Хаверцу, тянуть до последного и максимально сбить цену, правда была опасность в лице Баварии, но попытаться все же стоило
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:01, ред.
Значит вот так сильно в Челси «хотели» продавать Маунта.
И так же не совсем понятно взаимосвязь Маунта и Кайседо, совершенно разные игроки, разных позиций, и задач на поле.
протон
протон
вчера в 23:23
МЮ включили психологическую в*йну? Так-то было бы неплохо дважды Челси опрокинуть, а потом ещё и Маунта бесплатно подписать через год. Но не думаю, что интерес к Кайседо реален. Поживём, увидим.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:08
Видимо МЮ считает , Брайтон будет посговорчивее и удастся провести выгодную для себя сделку.
Гость
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