Мбаппе, Месси и Неймар стали лучшей атакующей тройкой сезона в топ-5

Авторитетный портал transfermarkt назвал самые результативные тройки нападения топ-5 лиг по итогам завершившегося сезона 2022/23.
Лучший показатель — 58 голов — у трио из ПСЖ Килиан Мбаппе (29 голов), Лионель Месси (16 голов), Неймар (13 голов).
Второе место у «Манчестер Сити» — 56 голов. Эрлинг Холанд — 36, Фил Фоден - 11, Хулиан Альварес - 9.
Третье — у «Тоттенхэма» (45 голов). 30 забил Харри Кейн, 10 — Хын-Мин Сон, 5 - Родриго Бентанкур.
Мбаппе 29
Месси 16
Кассьерра 2
Мбаппе 29
Месси 16
Кассьерра 2