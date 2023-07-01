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Мбаппе, Месси и Неймар стали лучшей атакующей тройкой сезона в топ-5

вчера, 12:09

Авторитетный портал transfermarkt назвал самые результативные тройки нападения топ-5 лиг по итогам завершившегося сезона 2022/23.

Лучший показатель — 58 голов — у трио из ПСЖ Килиан Мбаппе (29 голов), Лионель Месси (16 голов), Неймар (13 голов).

Второе место у «Манчестер Сити» — 56 голов. Эрлинг Холанд — 36, Фил Фоден - 11, Хулиан Альварес - 9.

Третье — у «Тоттенхэма» (45 голов). 30 забил Харри Кейн, 10 — Хын-Мин Сон, 5 - Родриго Бентанкур.

Мбаппе, Месси и Неймар стали лучшей атакующей тройкой сезона в топ-5

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Все комментарии
Александр Валяев
Александр Валяев
вчера в 15:17, ред.
Это только по голам, и это не о чем не говорит - лигу чемпионов снова провалили. К тому же чемпионат Франции не самый сильный
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:00
Не часто им в таком составе последнее время удавалось сыграть.
dadrail
dadrail
вчера в 13:10
Это конечно не топ лига, но наколотили прилично.
Futurista
Futurista
вчера в 12:40
Анекдот: Как то негр, гном и индеец играли в футбол...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:25
В ПСЖ и Кассьерра был бы в топе...
Мбаппе 29
Месси 16
Кассьерра 2
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 12:13
К сожалению или к радости этого трио больше уже не будет, а если учесть уровень АПЛ и Франции, то Холанд и Ко наколотили бы во Франции в два раза больше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 12:12
Тройку или четвёрку бы лучших защитников узнать...
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