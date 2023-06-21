Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на молодёжном Евро

Молодёжная сборная Грузии обыграла молодёжную сборную Португалии (2:0) в матче чемпионата Европы U21.
Один из голов в игре забил защитник «Динамо» Саба Сазонов, который выступал в составе сборной Грузии.
|Грузия (до 21)2 : 0Португалия (до 21)
|Матч завершен
Молодёжная сборная Грузии обыграла молодёжную сборную Португалии (2:0) в матче чемпионата Европы U21.
Один из голов в игре забил защитник «Динамо» Саба Сазонов, который выступал в составе сборной Грузии.
Сазонов, один из немногих в ДИНАМО, который честно и добросовестно играл- и за ДИНАМО, и за Честь клуба и за ГТ!!!
Удачи тебе, Саба, где бы ты не играл- всегда и везде!!!
Сазонов, один из немногих в ДИНАМО, который честно и добросовестно играл- и за ДИНАМО, и за Честь клуба и за ГТ!!!
Удачи тебе, Саба, где бы ты не играл- всегда и везде!!!