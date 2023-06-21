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Защитник «Динамо» Сазонов забил Португалии на молодёжном Евро

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Напрасный труд
Напрасный труд ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 09:14
Мама грузинка,так что полукровка,о чём и свидетельствует сочетание имени и фамилии.Для меня вершина советского бытописания-надпись на памятнике недалеко от могилы моих тестя и тёщи-"Расима Германовна Коваленко",1957 года рождения...Красавица на фото.
Сп62
Сп62
сегодня в 07:43
Ну вот, а динамовцы всё плакали, что нет защитников. Смотрите и гордитесь.
ecaud6xh2t4w
ecaud6xh2t4w
сегодня в 06:37
Давай, Сазонидзе, продолжай в том же духе!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 06:28
По имени грузин, по фамилии русский.
zwdv4tn4s3uu
zwdv4tn4s3uu
сегодня в 02:08
Он бы ещё больше забивал, если бы своей идиотской причёской меньше на поле занимался
Capral
Capral
вчера в 23:28
Молодец, Саба- искренне раД за него!!!
Сазонов, один из немногих в ДИНАМО, который честно и добросовестно играл- и за ДИНАМО, и за Честь клуба и за ГТ!!!
Удачи тебе, Саба, где бы ты не играл- всегда и везде!!!
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