Беллингем стал шестым английским футболистом в истории «Реала»

«Реал» официально объявил о переходе полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.
Хавбек стал шестым англичанином в истории клуба.
Ранее за мадридцев выступали Лори Каннингем, Дэвид Бекхэм, Стив Макманаман, Майкл Оуэн и Джонатан Вудгейт.
«Реал» официально объявил о переходе полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.
Хавбек стал шестым англичанином в истории клуба.
Ранее за мадридцев выступали Лори Каннингем, Дэвид Бекхэм, Стив Макманаман, Майкл Оуэн и Джонатан Вудгейт.
Надеюсь Джуд проявит себя!
Надеюсь Джуд проявит себя!