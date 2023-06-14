Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаИспания. Примера 2022/2023

Беллингем стал шестым английским футболистом в истории «Реала»

вчера, 15:16

«Реал» официально объявил о переходе полузащитника Джуда Беллингема из «Боруссии» Дортмунд.

Хавбек стал шестым англичанином в истории клуба.

Ранее за мадридцев выступали Лори Каннингем, Дэвид Бекхэм, Стив Макманаман, Майкл Оуэн и Джонатан Вудгейт.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Нидерланды впервые за 118 лет пропустили 4 гола дома в официальном матче
Сегодня, 08:58
«Локомотив» — лидер в весенней части РПЛ по индексу атаки
Вчера, 12:20 Фото
«Манчестер Сити» выиграл еврокубок впервые с 1970 года
11 июня
Гвардиола — первый тренер в истории, который выиграл два требла
11 июня
Только один тренер в истории выигрывал ЛЧ больше раз, чем Гвардиола
11 июня
Родри — 1-й игрок «Манчестер Сити», который забил в финале Лиги чемпионов
10 июня
Сортировать
Все комментарии
Саня Утробин
Саня Утробин ответ Эльчин Бабаханов (раскрыть)
вчера в 18:45
какой же он англичанин!
Эльчин Бабаханов
Эльчин Бабаханов ответ Viduka (раскрыть)
вчера в 18:34
А Бейла забыл
Viduka
Viduka ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 17:54, ред.
Оуэн в свой единственный сезон в Реале стал вторым бомбардиром команды после Роналдо, опередив Рауля:) Это при том, что он был игроком ротации:) А среди игроков, перешедших из АПЛ в Реал и проявивших себя. можно также упомянуть, например, Куртуа, Рюдигера, Лассана Диарра, Чаби Алонсо, Роббена и Ван Нистелроя:)
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:02, ред.
Считаю, что из всех английских игроков, только Стив Макманаман смог отлично проявить себя! Оуэн и Вудгейт провальные трансферы, Бекхэм тоже был уже не тот крутыш каким был в Манчестере, но в то время в Мадриде была не команда, а сборище звезд "галактикос" ....вообще в Мадриде даже игроки из АПЛ толком себя не могли проявить, хотя в АПЛ были одними из лучших. Помню Гравессена брали, публику веселил, Азар лавку грел и медпункт, только Бэйл более мение себя смог показать по-началу.....ну Модрич конечно тут исключение, ну и Рон
Надеюсь Джуд проявит себя!
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:33
В хороший список попал. Теперь дай Бог адаптироваться в клубе и лиге. Удачи!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 