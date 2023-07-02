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Игрок «Кадиса» Бонгонда близок к переходу в «Спартак»

вчера, 14:14

«Спартак» очень близок к приобретению вингера «Кадиса» Тео Бонгонды. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Испанский клуб считает сделку крайне удачной, так как год назад купил игрока за 3 миллиона евро. Сообщается, что тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль лично одобрил этот переход.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 27-летний конголезец провёл 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Transfermarkt оценивает Бонгонду в 4 миллиона евро.

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Все комментарии
makkie
makkie
вчера в 15:28
Не верю в 10 млн. Другие источники называют цифру в 7 млн, к примеру.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:05
А Зенит выбирают потому ,что стадион красивый ? ))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:57, ред.
10 месяцев назад куплен Кадисом за 3 млн - продан некой команде РПЛ за 10 млн...
3-й день (и ночь) в Кадисе танцы и веселье...да и во всей Андолусии...
Говорят даже один танец назвали "Абаскаль"...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 14:56
Что скажут ветераны Спартака, если Абаскаль промахнется? Ну хоть пока молчат и то хорошо. Лично одобрил!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
вчера в 14:49
Пример брать с некого)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 14:36
Он выбрал Спартак ради денег
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:35
Ну и зачем он?
Нужно искать свои резервы
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 14:30
Да скорее бы договорись - зачетный малый!
Много работает и полезно без мяча.
Гость
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