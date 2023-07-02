Игрок «Кадиса» Бонгонда близок к переходу в «Спартак»

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вчера, 14:14

«Спартак» очень близок к приобретению вингера «Кадиса» . Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Испанский клуб считает сделку крайне удачной, так как год назад купил игрока за 3 миллиона евро. Сообщается, что тренер «красно-белых» лично одобрил этот переход.

В минувшем сезоне чемпионата Испании 27-летний конголезец провёл 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Transfermarkt оценивает Бонгонду в 4 миллиона евро.