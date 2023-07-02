Игрок «Кадиса» Бонгонда близок к переходу в «Спартак»

«Спартак» очень близок к приобретению вингера «Кадиса» Тео Бонгонды. Сумма трансфера составит 10 миллионов евро. Испанский клуб считает сделку крайне удачной, так как год назад купил игрока за 3 миллиона евро. Сообщается, что тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль лично одобрил этот переход.
В минувшем сезоне чемпионата Испании 27-летний конголезец провёл 31 матч, забил 4 мяча и отдал 3 голевых передачи. Transfermarkt оценивает Бонгонду в 4 миллиона евро.
3-й день (и ночь) в Кадисе танцы и веселье...да и во всей Андолусии...
Говорят даже один танец назвали "Абаскаль"...
3-й день (и ночь) в Кадисе танцы и веселье...да и во всей Андолусии...
Говорят даже один танец назвали "Абаскаль"...
Нужно искать свои резервы
Нужно искать свои резервы
Много работает и полезно без мяча.
Много работает и полезно без мяча.