«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском новой команды

Наставник «Зенита» сообщил, что бразильский хавбек получил разрешение заняться поиском новой команды.

У Вендела на сегодняшний день есть контракт. У него есть желание попробовать себя в другом клубе, но конкретных вариантов нет. Клуб позволил ему заняться поиском новой команды.

Вернется он или не вернется – посмотрим. Насильно мы в команде никого не держим. Любой может уйти, но при хорошем предложении клубу.