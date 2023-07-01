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«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском новой команды

вчера, 15:02

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский хавбек Вендел получил разрешение заняться поиском новой команды.

У Вендела на сегодняшний день есть контракт. У него есть желание попробовать себя в другом клубе, но конкретных вариантов нет. Клуб позволил ему заняться поиском новой команды.

Вернется он или не вернется – посмотрим. Насильно мы в команде никого не держим. Любой может уйти, но при хорошем предложении клубу.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ ildar_3871 (раскрыть)
вчера в 21:37
Привет старина!
Сто лет тебя не видел!
Как дела в Рубине?
Хочу видеть Рубин времён Бракамонте, Эктор кажется величали!)
valt134
valt134
вчера в 18:33
Кто кричал, что санкции нам не помеха? Денежек стало поменьше и денежные крысы засуетились.
wzqv29pscrf8
wzqv29pscrf8
вчера в 18:00
Уже отработанный материал
adekvat
adekvat ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 16:58
Скорей посмотреть, кому он нужен.
Bacardi Black
Bacardi Black
вчера в 16:48
С приходом Кейроса позиция в центре поля укрепилась, но он все-таки игрок другого стиля, больше опорник, но может раскроется и как бокс ту бокс..
С другой стороны хочется больше креатива в центре поля, так что неплохо было бы взять на место Вендела какого-нибудь перспективного распасовщика из молодежной сборной Бразилии, если он все-таки уйдет..🙂
протон
протон ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 16:44
Адекватная позиция. Зенит вроде давно уж никого насильно в команде и не держит и отпускает, если устраивает все стороны.
Вообще наверное только с Шавой в его сторону вышло не очень, когда в Барсу не отпустили о которой он мечтал. Но так наверное и к лучшему, он бы там вряд ли заиграл с такими конкурентами.
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:26
Бабла заработали теперь и футбол надо поиграть
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:19
На выход у Зенита завсегда двери без замка....
Принцип "Гидры Лернейской" в действии...
Исчезает один - на его место 7 других....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:07
Отдал Зениту лучшие годы и стал ненужен! 😜
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 16:04
Бегут из Зенита !)
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 16:02
Плати и уходи, только так и никак иначе.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:59
Ну и правильно,пусть поищет себе другую команду.
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:57
Думаю, что это не последняя потеря Зенита
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 15:56
А так выдрючивались и опровергали очевидное,что "фляга потекла".Так бывает :На поле-мифологический практически герой,а в жизни-полный "вендел"...
lotsman
lotsman
вчера в 15:45
Отпускает его на вольные хлеба.))
Mdtrgft3
Mdtrgft3
вчера в 15:23
Вендел это реальная потеря !
Kolenok
Kolenok
вчера в 15:18
В связи с сvо,уходить могут не спрашивая клуб,так вроде было!?
Сп62
Сп62
вчера в 15:07
Дым давно уже шёл. Теперь появляется огонёк.
asraeil
asraeil
вчера в 15:05
Все правильно.... насильно мил не будешь. Пусть агент его напрягается
Гость
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