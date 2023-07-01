«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском новой команды

Наставник «Зенита» Сергей Семак сообщил, что бразильский хавбек Вендел получил разрешение заняться поиском новой команды.
У Вендела на сегодняшний день есть контракт. У него есть желание попробовать себя в другом клубе, но конкретных вариантов нет. Клуб позволил ему заняться поиском новой команды.
Вернется он или не вернется – посмотрим. Насильно мы в команде никого не держим. Любой может уйти, но при хорошем предложении клубу.
С другой стороны хочется больше креатива в центре поля, так что неплохо было бы взять на место Вендела какого-нибудь перспективного распасовщика из молодежной сборной Бразилии, если он все-таки уйдет..🙂
С другой стороны хочется больше креатива в центре поля, так что неплохо было бы взять на место Вендела какого-нибудь перспективного распасовщика из молодежной сборной Бразилии, если он все-таки уйдет..🙂