Крыховяк прекратил отношения с «Краснодаром». Разорвал контракт, как только появилась возможность

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вчера, 15:09

За последний год объездил Грецию и Саудовскую Аравию.

Гжегожа Крыховяка больше ничего не связывает с «Краснодаром» — польский полузащитник объявил о расторжении контракта. Причем сделал это, громко хлопнув дверью. Рассказываем, как хавбек покидал команду, в которой был капитаном.

Уходил вместе со всеми

В марте 2022 года контракты с клубами РПЛ приостановили многие легионеры, но больше всего пострадал «Краснодар». В тот период «быки» распрощались с Реми Кабелла, Виктором Классоном, пошли на приостановку соглашений с Хуниором Алонсо, Кайо, Кристианом Рамиресом, Джоном Кордобой, Эриком Ботхеймом, Вандерсоном, потеряли тренерский штаб во главе с Даниэлем Фарке – а также лишились своего польского капитана.

В такой ситуации южане оказались вынуждены задействовать внутренние резервы – так, на первые роли вдруг вышел Олакунле Олусегун, стали получать больше игрового времени воспитанники академии. И матч с ЦСКА , к примеру, «горожане» завершали 11 воспитанниками на поле одновременно. История красивая, но привели к ней неприятные события, в которых фигурировал Гжегож.

Когда волна приостановок контрактов вышла на пик, появился инсайд, что именно Крыховяк убедил иностранцев покинуть «Краснодар». Сообщалось, что польский полузащитник собрал всех легионеров южан – после этого и было принято единогласное решение. К слову, позднее агент Кайо отмечал, что клуб сам отпустил легионеров до дальнейшего уведомления – об этом же сообщал комментатор Константин Генич:

Поинтересовался у одного из руководителей клуба. Легионеры не сбегали, они уехали, приняв совместное решение с клубом. Мне кажется, инициатива исходила больше не от них, а от клуба. Мы знаем, как тяжело договориться с иностранцем, чтобы он приехал в Краснодар. И сейчас, когда семьи в напряжении, когда аэропорт закрыт, люди немножечко переживают.

Гжегож при этом уже тогда хотел не просто приостановить соглашение, а разорвать его, поскольку не представлял, что может вернуться обратно. Переговоры о расторжении контракта продвигались крайне непросто, стороны не шли на уступки, параллельно сообщалось об интересе к Крыховяку со стороны испанских и немецких команд.

В диапазоне между Грецией и Саудовской Аравией

На тот момент полузащитнику только исполнилось 32 года – и в рамках РПЛ это был топ-легионер, который на протяжении двух сезонов за «Локомотив» выбивал отметку в 10 результативных действий (голов + ассистов). Так что после приостановки контракта поляк вполне мог претендовать на выгодное предложение от клуба из топ-5 европейских лиг. Так эту ситуацию описывал пресс-атташе сборной Польши Якуб Квятковский:

У него есть одно очень серьезное предложение. Если бы он решился и договорился с «Краснодаром» о расставании, то мог бы подписать контракт с этим новым клубом практически на месте.

Проблема заключалась в том, что трансферные окна к моменту переговоров о расторжении контракта были закрыты. В результате Крыховяк согласился на приостановку – правда, оказался не в Испании или Германии, а в чемпионате попроще. До лета-2023 Гжегож присоединился к АЕКу из чемпионата Греции. Там он быстро пробился в основу, за 9 матчей забил 2 мяча и отдал 2 ассиста.

По завершении сезона АЕК не стал вести с «Краснодаром» переговоры о полноценном трансфере, Гжегож вернулся в Россию. И слухи ходили противоречивые. Сначала сообщалось о переговорах по расторжению контракта, затем – опровержение от агента, инсайды, что поляк не планирует покидать Россию. И буквально через неделю присоединился к «Аль-Шабабу» на один сезон.

За полноценный сезон в Саудовской Аравии Гжегож также показал приличную планку – не потерял место в основе, сыграл 30 матчей национального первенства, отметился тремя голами и двумя ассистами. Проблема в том, что последние полтора сезона он проводит далеко от топовых европейских первенств – и теперь, в 33 года, вряд ли может претендовать на выгодный контракт с клубом, который борется за ЛЧ .

Громко хлопнул дверью

Летом 2022 года Генич давал новые подробности мартовской ситуации в «Краснодаре» — по его словам, массовый отток легионеров инициировал не Крыховяк, а Вандерсон – Гжегож наоборот пытался всех успокоить.

Сам Крыховяк отмечал, что сценарий с расторжением контракта для него был маловероятен, поскольку это бы привело к внушительным финансовым потерям с его стороны. И вот только этим летом польский полузащитник решился на такой шаг – до истечения соглашения с «быками» оставался год. Вчера хавбек сборной Польши сообщил:

Как только стало известно, что [расторжение контракта] возможно, решение было очевидным. Я не хотел туда возвращаться, поэтому связался с агентом, чтобы сообщить клубу о желании уйти. По ситуации на Украине моя позиция была четкой с самого начала, поэтому не было смысла уходить в другую аренду. Сейчас этот этап закончен, и я могу двигаться дальше. Есть несколько возможных направлений. Переговоры продолжаются, поэтому я не буду раскрывать подробности.

33-летний легионер вполне мог в очередной раз приостановить контракт с «Краснодаром», но, видимо, такой шаг принес бы больше вреда чем пользы. Пока Гжегожа связывают трудовые отношения с «быками», он не может выбрать себе команду на долгосрочную перспективу – приходится скитаться от одного клуба к другому, каждое лето оказываясь в подвешенном состоянии. Вопрос в том, почему южане выбрали расторжение контракта вместо полноценного трансфера – так «горожанам» удалось бы хотя бы выручить деньги от продажи. Но и на этот вопрос напрашивается ответ – вряд ли на возрастного полузащитника есть спрос. Южане уже перешли к строительству нового коллектива – после ухода иностранцев команда, очевидно, потеряла в качестве, но теперь у «Краснодара» есть другие перспективы. А потому и держаться за Гжегожа смысла не было.