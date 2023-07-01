Семак: «Кузяев попрощался с „Зенитом“, но, возможно, вернётся»

Наставник «Зенита» прокомментировал слухи об уходе из команды хавбека .

У него не первая попытка, есть желание попробовать себя в европейском клубе. Он ведет поиск, хочет попробовать себя в новом качестве. Конечно, он попрощался, но, возможно, он вернется, мы это уже проходили. Хочется, чтобы те мечты, которые есть у игроков, осуществились, они продолжали играть там, где хотят, и с удовольствием занимались любимым делом.