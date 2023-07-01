Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Семак: «Кузяев попрощался с „Зенитом“, но, возможно, вернётся»

вчера, 15:30

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи об уходе из команды хавбека Далера Кузяева.

У него не первая попытка, есть желание попробовать себя в европейском клубе. Он ведет поиск, хочет попробовать себя в новом качестве. Конечно, он попрощался, но, возможно, он вернется, мы это уже проходили. Хочется, чтобы те мечты, которые есть у игроков, осуществились, они продолжали играть там, где хотят, и с удовольствием занимались любимым делом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Агент Олусегуна ответил на вопрос о будущем игрока
Сегодня, 00:41
СлухиКлуб Российской Премьер-Лиги претендует на нападающего «Фламенго»
Вчера, 22:59
Агент Бистровича высказался о будущем игрока
Вчера, 19:32
Крыховяк прекратил отношения с «Краснодаром». Разорвал контракт, как только появилась возможность
Вчера, 15:09Максим Тарасов в блоге ПЕРСОНАльная опекаКомментарии5
«Зенит» разрешил Венделу заняться поиском новой команды
Вчера, 15:02
«Локомотив» не откажется от Дзюбы из-за его поведения в юмористических шоу
Вчера, 11:50
Сортировать
Все комментарии
Хиромант
Хиромант
вчера в 23:45, ред.
Семак: «Кузяев попрощался с „Зенитом“, но, возможно, вернётся»

- А вот это - большой вопрос. Ты чего уходишь? Играешь в основе, зарабатываешь хорошо, в клубе идеальная инфраструктура (мед. обслуживание, стадион, и проч.). Какого тебе Хрена ещё надо? За каким .... ты рвёшься за бугор?

- Не хватает ума у самого - посмотри на Лунева, Азмуна, Дзюбу и др. "звёзд РПЛ". Ну поехали они по заграницам - и чего???

- Выросли в суперфутболистов - НЕТ!

- Заработали больше денег - НЕТ!

- Приобрели популярность - НЕТ!

- Повысили свой рейтинг в Европе и Мире - НЕТ!

- Зато приобрели:

- Неуважение болельщиков за бегство из любимого клуба - ДА!

- Потеря физической формы и прочих игровых кондиций, сидя в постоянном запасе - ДА!

- Понижение в рейтинге игроков той же Европы - ДА! и т.д. и т.п.

- Ну Дзюба ещё как-то вернулся, да и то думаю ненадолго. А Лунев уже и на хрен никому не нужен, как и Лодыгин, как и Кокорин и проч.

- УВАЖАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ!!!

- Поднимайте уровень футбола в РОССИИ! Сделайте РПЛ конкурентной с лучшими лигами мира. Тогда и руководство ВАС будет ценить, и зарплата у Вас будет приличная, и в памяти болельщиков ВЫ останетесь навсегда!!!

- А так - "бегунки" от хозяина к хозяину, в поисках непонятно чего! Тьфу!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 20:07
)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Bacardi Black (раскрыть)
вчера в 19:04
В связи с наличие в составе 11 бразильцев и 2 латиносов шансов у Коваленко как не было, так и нет.
Bacardi Black
Bacardi Black
вчера в 16:50
Значит будет больше шансов проявить себя у Коваленко и это не может не радовать
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:42
Кузяев не звезда, но стоит его обсуждать
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 16:34
Чем то напомнило "Малыш и Карлсон".... он улетел, но обещал вернуться...:)))
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 16:30
Ушёл без звука,пришёл без стука...
ABir
ABir
вчера в 16:28
Есть люди, которые уходят не попрощавшись, а есть, которые прощаются, но не уходят
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:24
Он как Карлсон-улетел, но обещал вернуться...
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 15:59
Не вернется он в Зенит....в лучшем раскладе в какой ни будь середняк Европы ему светит
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Djebrael (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Лодка из "Коринтианса" и "Фламенго" уже вышла....
Djebrael
Djebrael
вчера в 15:52
Тяжко будет Зениту... селекция должна работать в поте лица.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:32
Что-то все бегут от Семака
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 