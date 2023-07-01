Семак: «Кузяев попрощался с „Зенитом“, но, возможно, вернётся»

Наставник «Зенита» Сергей Семак прокомментировал слухи об уходе из команды хавбека Далера Кузяева.
У него не первая попытка, есть желание попробовать себя в европейском клубе. Он ведет поиск, хочет попробовать себя в новом качестве. Конечно, он попрощался, но, возможно, он вернется, мы это уже проходили. Хочется, чтобы те мечты, которые есть у игроков, осуществились, они продолжали играть там, где хотят, и с удовольствием занимались любимым делом.
- А вот это - большой вопрос. Ты чего уходишь? Играешь в основе, зарабатываешь хорошо, в клубе идеальная инфраструктура (мед. обслуживание, стадион, и проч.). Какого тебе Хрена ещё надо? За каким .... ты рвёшься за бугор?
- Не хватает ума у самого - посмотри на Лунева, Азмуна, Дзюбу и др. "звёзд РПЛ". Ну поехали они по заграницам - и чего???
- Выросли в суперфутболистов - НЕТ!
- Заработали больше денег - НЕТ!
- Приобрели популярность - НЕТ!
- Повысили свой рейтинг в Европе и Мире - НЕТ!
- Зато приобрели:
- Неуважение болельщиков за бегство из любимого клуба - ДА!
- Потеря физической формы и прочих игровых кондиций, сидя в постоянном запасе - ДА!
- Понижение в рейтинге игроков той же Европы - ДА! и т.д. и т.п.
- Ну Дзюба ещё как-то вернулся, да и то думаю ненадолго. А Лунев уже и на хрен никому не нужен, как и Лодыгин, как и Кокорин и проч.
- УВАЖАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ!!!
- Поднимайте уровень футбола в РОССИИ! Сделайте РПЛ конкурентной с лучшими лигами мира. Тогда и руководство ВАС будет ценить, и зарплата у Вас будет приличная, и в памяти болельщиков ВЫ останетесь навсегда!!!
- А так - "бегунки" от хозяина к хозяину, в поисках непонятно чего! Тьфу!
- А вот это - большой вопрос. Ты чего уходишь? Играешь в основе, зарабатываешь хорошо, в клубе идеальная инфраструктура (мед. обслуживание, стадион, и проч.). Какого тебе Хрена ещё надо? За каким .... ты рвёшься за бугор?
- Не хватает ума у самого - посмотри на Лунева, Азмуна, Дзюбу и др. "звёзд РПЛ". Ну поехали они по заграницам - и чего???
- Выросли в суперфутболистов - НЕТ!
- Заработали больше денег - НЕТ!
- Приобрели популярность - НЕТ!
- Повысили свой рейтинг в Европе и Мире - НЕТ!
- Зато приобрели:
- Неуважение болельщиков за бегство из любимого клуба - ДА!
- Потеря физической формы и прочих игровых кондиций, сидя в постоянном запасе - ДА!
- Понижение в рейтинге игроков той же Европы - ДА! и т.д. и т.п.
- Ну Дзюба ещё как-то вернулся, да и то думаю ненадолго. А Лунев уже и на хрен никому не нужен, как и Лодыгин, как и Кокорин и проч.
- УВАЖАЕМЫЕ ФУТБОЛИСТЫ!!!
- Поднимайте уровень футбола в РОССИИ! Сделайте РПЛ конкурентной с лучшими лигами мира. Тогда и руководство ВАС будет ценить, и зарплата у Вас будет приличная, и в памяти болельщиков ВЫ останетесь навсегда!!!
- А так - "бегунки" от хозяина к хозяину, в поисках непонятно чего! Тьфу!