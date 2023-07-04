«Милан» хочет подписать Морату

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вчера, 15:06

«Милан» хочет подписать нападающего «Атлетико» и сборной Испании . «Россонери» считают, что 30-летний нападающий идеально впишется в их команду.

Агент игрока в течение недели общался с представителями «Милана». Камнем преткновения является зарплата Мораты.

«Атлетико» просит за своего нападающего 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората провёл 45 игр, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.