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«Милан» хочет подписать Морату

вчера, 15:06

«Милан» хочет подписать нападающего «Атлетико» и сборной Испании Альваро Морату. «Россонери» считают, что 30-летний нападающий идеально впишется в их команду.

Агент игрока в течение недели общался с представителями «Милана». Камнем преткновения является зарплата Мораты.

«Атлетико» просит за своего нападающего 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне Мората провёл 45 игр, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 19:15
А Мората все переходит, переходит и переходит.И все подает надежды, подает и подает
Juventus CR7
Juventus CR7
вчера в 18:57
Для обоих сторон ето очень хороший вариант. Для игрока шикарный вариант, место в основе клуба играющий в ЛЧ. Так как Милану сейчас очень необходим нападающий калибра Мораты. И для клуба также больше плюсов нежели минусов. Так что это было бы положительное усиление для всех сторон.
Russia_4ever
Russia_4ever
вчера в 18:38
Сочувствую Милану, если подпишут)
Всегда считал его бревном
Bom Bom
Bom Bom
вчера в 18:24
Оу, если сделка состоится, услышим о новом клубе "который всегда был в сердце" Мораты
bpev8tn43ns3
bpev8tn43ns3
вчера в 16:42
Лягушка-путешественница :D
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 16:38, ред.
В Милан на самом деле,все позиции требуются,даже нуждаются,в срочном порядке усиления ,а если приблизительно быть точным,то ,это центр-нападающий срочно нужен центр поля усилять ,так же срочно фланги поля,желательно !! Что касается Мораты,то он мне кажется Атлетико подходит,для тактических схем,в нападении,для какой-нибудь гибкости,какая,это гибкость будет,я пока ,в душе не ......бу,но я слыхал,что Диего Симеоне строит новую команду,или новый стиль игры,не помню,но может и не будут продавать!!!? Может нужен будет?!
FenixSL
FenixSL ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:27
хорошо живет)
shlomo
shlomo
вчера в 15:35
Новости из 2042 года: «50-летний капитан и рекордсмен по матчам за сборную Испании Альваро Мората переходит из ПСЖ в Манчестер Сити за 30 млн долларов». Каааак он это делает..... :)))

Мората сильный форвард так-то, не стал звездой из-за бабского характера, но тут ничего не сделаешь. Если все получится, то это хорошее приобретение для Милана. Морате для того, чтобы играть, нужно доверие, а там, мне кажется, он может его получить. Возможно он и не идеальный нападающий, но за 15-20 миллионов – отличная сделка. Как минимум, он имеет огромный опыт игры в серии А и знает, что такое забивать.

Ну а так что, на мой взгляд слишком много критики незаслуженной, в футбол Пиоли он идеально впишется, а 30 лет для Италии ещё совсем не возраст. Зная Милан могут и на 10 сторговаться тогда сделка будет отличной.
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 15:09
Мората еще рекорд по бесконечным странствиям Испания-Италия и наоборот, не поставил?
Гость
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