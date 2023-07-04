«Милан» хочет подписать Морату

«Милан» хочет подписать нападающего «Атлетико» и сборной Испании Альваро Морату. «Россонери» считают, что 30-летний нападающий идеально впишется в их команду.
Агент игрока в течение недели общался с представителями «Милана». Камнем преткновения является зарплата Мораты.
«Атлетико» просит за своего нападающего 20 миллионов евро.
В минувшем сезоне Мората провёл 45 игр, забил 15 мячей и отдал 3 голевых передачи.
Мората сильный форвард так-то, не стал звездой из-за бабского характера, но тут ничего не сделаешь. Если все получится, то это хорошее приобретение для Милана. Морате для того, чтобы играть, нужно доверие, а там, мне кажется, он может его получить. Возможно он и не идеальный нападающий, но за 15-20 миллионов – отличная сделка. Как минимум, он имеет огромный опыт игры в серии А и знает, что такое забивать.
Ну а так что, на мой взгляд слишком много критики незаслуженной, в футбол Пиоли он идеально впишется, а 30 лет для Италии ещё совсем не возраст. Зная Милан могут и на 10 сторговаться тогда сделка будет отличной.
Мората сильный форвард так-то, не стал звездой из-за бабского характера, но тут ничего не сделаешь. Если все получится, то это хорошее приобретение для Милана. Морате для того, чтобы играть, нужно доверие, а там, мне кажется, он может его получить. Возможно он и не идеальный нападающий, но за 15-20 миллионов – отличная сделка. Как минимум, он имеет огромный опыт игры в серии А и знает, что такое забивать.
Ну а так что, на мой взгляд слишком много критики незаслуженной, в футбол Пиоли он идеально впишется, а 30 лет для Италии ещё совсем не возраст. Зная Милан могут и на 10 сторговаться тогда сделка будет отличной.