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Шкриньяр высказался о своём переходе в ПСЖ

вчера, 13:39

Новоиспечённый защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр высказался о своём переходе в клуб.

Я очень счастлив, я чувствую себя прекрасно и очень рад стать частью такого великого клуба. «Пари Сен-Жермен» — один из лучших клубов в мире, с игроками мирового класса и невероятными болельщиками.

Для меня это был простой выбор. Когда такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет заполучить тебя, выбор делается быстро. Когда я узнал, что у меня есть возможность приехать сюда, я был очень рад. Я видел много матчей ПСЖ, думаю, все в мире смотрят матчи «Пари Сен-Жермен», все знают, что здесь играют великие игроки. Я знаю, что это одна из лучших команд в мире, и выбор был сделан за секунду! Не могу дождаться начала работы с моими новыми товарищами по команде и знакомства со всеми в клубе.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:00
Только ПСЖ может обойти Баварию в бестолковых трансферах…
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 13:54
Не забудь Мбаппе "долю" занести, а то сживёт со свету.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ sova147 (раскрыть)
вчера в 13:45
Здравствуйте. Приз за июнь был отправлен, а тот приз Вы уже не сможете получить так как на тот момент не было достаточной информации для отправки приза.
Дoбрыня
Дoбрыня
вчера в 13:43
Топовый защитник достался парижанам бесплатно. Милан не стал продлевать контракт с Интером и приехал в Париж в качестве свободного агента. Тут у него теперь контракт до 30 июня 2028 года. Удачи ему!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 13:43
Скоро по-другому заговоришь...
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