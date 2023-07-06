Шкриньяр высказался о своём переходе в ПСЖ

Новоиспечённый защитник «Пари Сен-Жермен» Милан Шкриньяр высказался о своём переходе в клуб.
Я очень счастлив, я чувствую себя прекрасно и очень рад стать частью такого великого клуба. «Пари Сен-Жермен» — один из лучших клубов в мире, с игроками мирового класса и невероятными болельщиками.
Для меня это был простой выбор. Когда такой клуб, как «Пари Сен-Жермен», хочет заполучить тебя, выбор делается быстро. Когда я узнал, что у меня есть возможность приехать сюда, я был очень рад. Я видел много матчей ПСЖ, думаю, все в мире смотрят матчи «Пари Сен-Жермен», все знают, что здесь играют великие игроки. Я знаю, что это одна из лучших команд в мире, и выбор был сделан за секунду! Не могу дождаться начала работы с моими новыми товарищами по команде и знакомства со всеми в клубе.