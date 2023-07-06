Шкриньяр высказался о своём переходе в ПСЖ

Новоиспечённый защитник «Пари Сен-Жермен» высказался о своём переходе в клуб.

Я очень счастлив, я чувствую себя прекрасно и очень рад стать частью такого великого клуба. «Пари Сен-Жермен» — один из лучших клубов в мире, с игроками мирового класса и невероятными болельщиками.