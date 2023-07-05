Полузащитник Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до июня 2028 года с возможностью продления на год.
Вот что сказал 24-летний англичанин о своём переходе:
Всегда сложно покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» поможет мне обрести новый захватывающий вызов на следующем этапе моей карьеры. Я много играл против них, и я знаю, насколько силён состав команды, к которой я присоединяюсь.
Все видят, что клуб сделал большие шаги вперёд под руководством Эрика Тен Хага. Встретившись с менеджером и обсудив его планы, я с нетерпением жду предстоящих сезонов и готов к тяжелой работе, которая ожидается здесь.
Я очень амбициозен и знаю, как это здорово — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все силы, чтобы снова испытать эти чувства в «Манчестер Юнайтед».