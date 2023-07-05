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Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед»

вчера, 13:25

Полузащитник Мэйсон Маунт перешёл в «Манчестер Юнайтед», подписав контракт до июня 2028 года с возможностью продления на год.

Вот что сказал 24-летний англичанин о своём переходе:

Всегда сложно покидать клуб, в котором ты вырос, но «Манчестер Юнайтед» поможет мне обрести новый захватывающий вызов на следующем этапе моей карьеры. Я много играл против них, и я знаю, насколько силён состав команды, к которой я присоединяюсь.

Все видят, что клуб сделал большие шаги вперёд под руководством Эрика Тен Хага. Встретившись с менеджером и обсудив его планы, я с нетерпением жду предстоящих сезонов и готов к тяжелой работе, которая ожидается здесь.

Я очень амбициозен и знаю, как это здорово — выигрывать крупные трофеи и что для этого нужно. Я отдам все силы, чтобы снова испытать эти чувства в «Манчестер Юнайтед».

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Все комментарии
Свeтозар
Свeтозар
вчера в 16:06
Ну даже не знаю насколько он усилит ряды МЮ
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 15:18
Еще хуже чудил. Пришел в команду которая за три года два ЛЧ выиграла и повыгонял оттуда футболистов по типу Зеедорфа , Макелеле, Мариентнс и т д плюс еще и Дель Боске. Потом еще были заходы когда выгнал Снейдера, Робена. Человек просто вместо точечных замен приходил менял один хороших звезд на других , по итогу постоянная не сыгроность, куча звезд на олеу пощицию, полно недовольных, скандалы интриги и т д
Viduka
Viduka ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 15:17, ред.
Мешало отсутствие дополнительных 100 тонн фунтов к заработной плате, которые ему предложили стретфордцы:)
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:11
МЮ точно будет выше Челси ближайшие лет пять + , так что выбор хороший
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 14:52
Чудил ещё как, там было время "Зиданов и Павонов", как оно называлось. То есть наряду с топ-звёздами в матчах была куча бездарей из школы, которые в итоге сводили эффективность топов на нет.
Roger Young
Roger Young
вчера в 14:45
Удачи в новом клубе, но кажется меняет шило на мыло. Конечно в краткосрочной перспективе поиграет в ЛЧ, но в дальнейшем не уверен, что успехи МЮ будут сильно отличаться от успехов Челси
Romeo 777
Romeo 777 ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 14:23
Перес по моему так не чудил в начале
Нелетучий голландец
Нелетучий голландец
вчера в 14:14
Когда уже я увижу новость, что лондонский Арсенал, подписал Райса!
LOpp
LOpp
вчера в 14:07
пусть у него все в МЮ получится, игрок топовый, но прошлый сезон явно не задался, как и у всего Челси.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 13:54
Ну,будем теперь ждать результат положительный!!
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 13:54
Не удивлен. В Челси сейчас конкретный бардак, и за нового владельца который очень похож на Переса первых времен . Купили кучу хороших футболистов и что со всеми ими делать никто не знает, поэтому у многих игроков есть большое желания покинуть команду.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 13:38
Сказал много слов, посмотрим что будет на деле...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 13:37
Удачи ему, конечно, но к его словам и к нему много вопросов - что мешало ему в последние годы играть в "Челси", почему было норм, что тяжелую работу выполняют одни игроки типа Канте, а Мейсон пинает органы? В общем, увидим, не пшик ли этот переход...
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