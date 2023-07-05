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Иньиго Мартинес — игрок «Барселоны»

вчера, 11:19

Защитник Иньиго Мартинес официально стал игроком «Барселоны». 32-летний баск подписал контракт до 30 июня 2025 года. Сумма отступных 400 миллионов евро.

В «Барселоне» отмечают, что Мартинес это опытный левоногий защитник, который хорошо оснащён технически и уверенно чувствует себя в верховой борьбе.

Напомним, игрок перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Атлетика» в качестве свободного агента.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 13:08
Баски всегда были в "Барселоне" на ведущих ролях. Сразу вспоминаются Хосе Рамон Алешанко, Андони Субисаррета, Хосе Мария Бакеро, Хулио Салинас, Чики Бегиристайн, Эрнесто Вальверде, Йон Андони Гойкоэчеа, Гаиска Мендьета.
shlomo2
shlomo2
вчера в 11:56
Думаю, что это хороший трансфер. Хороший защитник с опытом игры в Ла Лиге. Такой дядька нужен команде, тем более, когда Гарсия скорее всего уйдет в аренду, а Алонсо уйдёт на левый фланг. Скорее всего правым атакующим защитником будет Торрес, Фати атакующим опорнико, так что грядет новый футбольный БУМ...:)))

Ну а так что, очередное топовое приобретение без шума и пыли! Бесплатно! Вот что значит реноме клуба, все хотят в Барсу. Ну а Барса продолжают затыкать дыры свободными игроками. Благо что свободные трансферы добротными многие выходят. Удачи Иньиго! Дай Бог, чтобы ты был полезен Великому клубу!!!
galem72
galem72
вчера в 11:55, ред.
К чему прописывать такую космическую клаусулу футбольному ноунейму-пенсионеру, словно они Мбаппе себе забрали? Кто за него в реальности, к примеру, в зимнее ТО предложит более 10млн?
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:24
Почему такие маленькие отступные?))
Щас за ним очередь выстроится...)
FenixSL
FenixSL
вчера в 11:23
свободным агентом конечно хорошо
но почему он будучи баском, просто не закончил там карьеру через пару лет?
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:21
Игрок довольно возрастной, а отступные на него назначены как за молодого...
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