Иньиго Мартинес — игрок «Барселоны»

Защитник Иньиго Мартинес официально стал игроком «Барселоны». 32-летний баск подписал контракт до 30 июня 2025 года. Сумма отступных 400 миллионов евро.
В «Барселоне» отмечают, что Мартинес это опытный левоногий защитник, который хорошо оснащён технически и уверенно чувствует себя в верховой борьбе.
Напомним, игрок перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Атлетика» в качестве свободного агента.
Ну а так что, очередное топовое приобретение без шума и пыли! Бесплатно! Вот что значит реноме клуба, все хотят в Барсу. Ну а Барса продолжают затыкать дыры свободными игроками. Благо что свободные трансферы добротными многие выходят. Удачи Иньиго! Дай Бог, чтобы ты был полезен Великому клубу!!!
Ну а так что, очередное топовое приобретение без шума и пыли! Бесплатно! Вот что значит реноме клуба, все хотят в Барсу. Ну а Барса продолжают затыкать дыры свободными игроками. Благо что свободные трансферы добротными многие выходят. Удачи Иньиго! Дай Бог, чтобы ты был полезен Великому клубу!!!