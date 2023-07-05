Иньиго Мартинес — игрок «Барселоны»

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вчера, 11:19

Защитник официально стал игроком «Барселоны». 32-летний баск подписал контракт до 30 июня 2025 года. Сумма отступных 400 миллионов евро.

В «Барселоне» отмечают, что Мартинес это опытный левоногий защитник, который хорошо оснащён технически и уверенно чувствует себя в верховой борьбе.

Напомним, игрок перешёл в стан «сине-гранатовых» из «Атлетика» в качестве свободного агента.