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Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином РФ

вчера, 17:15

Бывший министр спорта Виталий Мутко рассказал, как предлагал нападающему Златану Ибрагимовичу стать гражданином РФ, а тренеру Жозе Моуриньо в будущем возглавить сборную России.

Помню в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуриньо приезжал тренером. «Мужики! Мужики!» — Ростов болел. На старом стадионе — газон нулевой (смеётся). Они потренировались перед этим, матч был интересный.

Я по окончании зашёл и сделал два предложения. Одно Моуриньо, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова». И Моуриньо там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России.

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Все комментарии
Capral
Capral
сегодня в 00:11, ред.
Любопытно, а на каком языке Ибра его послал- на чистом русском?
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 23:43, ред.
"Дикий холоп" - сказали друг другу Маур с Иброй, резюмируя общение с Вентилем.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:08
Ди котэн сиден на заборэн
А под заборэн бегают собакен!
Они хотят из котэн сделать кокен-квакен
Но котэн до того хитёрен
По-прежнему он сидэн на заборэн!)
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 19:08
Уже и забывать про Виталика стали
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:06
Аферист мемуары скоро будет писать
memphis
memphis
вчера в 18:55
Он опять пьянки вспоминает?
Futurista
Futurista
вчера в 18:43
Мутко: Дур ю уонт то биком э ситизин оф Руссия?..
Ибрагимович: What the hell?...
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 18:04
О чём нам поведал питерский моторист каботажного флота?

1.О том,что в период его правления футбольная инфраструктура клубов была в полной Ж.
2.Что он сделал два нескромных предложений,после которых оба сказали дуэтом-"Я Особенный!".
3.Что он блестяще владел английским языком уже тогда(смех в зале),но со временем подзабыл и русский,поэтому речь его бессвязна.
4.Что уже тогда идея укрепления футбола связывалась с предоставлением российского гражданства нужным людям и связанных с этим откатов.

Хитрец,а всегда говорил о воспитании нового футбольного поколения.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:58
Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином РФ .
sova147
sova147
вчера в 17:47
Как это было давно!!!! Вот такие истории!
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:37
Хороший бы матч и хорошее противостояние, а предложение надо было делать после этого всего, а так это шарлотанство, думаю, что они так это и восприняли
FenixSL
FenixSL
вчера в 17:36
ахахахахахахахахахахахахахахаххахахахахаха
очень хороший материал для стендапа Слуцкого и Зюбы
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:31
Ну если Мутко сказал на чистом английском, то так и не поняли , о чём была речь.)
Джексон 8
Джексон 8
вчера в 17:30
"На чистом английском"!!! 🤣
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