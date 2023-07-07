Мутко предлагал Ибрагимовичу стать гражданином РФ .

Бывший министр спорта рассказал, как предлагал нападающему стать гражданином РФ , а тренеру в будущем возглавить сборную России.

Помню в Ростове, когда «Манчестер» играл, Моуриньо приезжал тренером. «Мужики! Мужики!» — Ростов болел. На старом стадионе — газон нулевой (смеётся). Они потренировались перед этим, матч был интересный.

Я по окончании зашёл и сделал два предложения. Одно Моуриньо, второе — Ибрагимовичу. На чистом английском сказал Ибрагимовичу: «Не хочешь стать гражданином России? Дадим тебе паспорт». Он там сидел в малюсенькой раздевалке на старом стадионе «Ростова». И Моуриньо там вожатый. Я ему сказал, что в перспективе он может стать главным тренером в России.