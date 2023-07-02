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Стало известно, под каким номером Собослаи будет выступать за «Ливерпуль»

вчера, 20:46

Полузащитник Доминик Собослаи, который пополнил состав «Ливерпуля», будет выступать за «красных» под номером 8. Футболист объяснил свой выбор:

Нет особой причины, но, разумеется, это великий номер, он был у многих легендарных футболистов.

А еще у меня есть татуировка со словами Стивена Джеррарда («Талант – это дар божий, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения» – прим. ред.). Это также стало причиной.

Когда я был ребенком, по правде сказать, я не так часто смотрел матчи, но, конечно, когда показывали Лигу чемпионов или другой важный поединок, я смотрел матчи «Ливерпуля», а также других больших команд и футболистов. И он был одним из самых важных игроков.

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Все комментарии
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
сегодня в 09:29
Удачи Доминику в Ливерпуле! Помню его со времен Зальцбурга, уже тогда был талантищем.
salleeh
salleeh
сегодня в 02:02
А вот это уже потеря для Лейпцига и находка для Ливерпуля. Очень хороший игрок, с Клоппом станет только лучше…
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 22:32
Много шума вокруг него
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:19
Судя по объяснением ребёнком в душе и остался.)
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