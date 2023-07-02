Стало известно, под каким номером Собослаи будет выступать за «Ливерпуль»

Полузащитник , который пополнил состав «Ливерпуля», будет выступать за «красных» под номером 8. Футболист объяснил свой выбор:

Нет особой причины, но, разумеется, это великий номер, он был у многих легендарных футболистов.

А еще у меня есть татуировка со словами Стивена Джеррарда («Талант – это дар божий, но он ничего не стоит без невероятной воли и смирения» – прим. ред.). Это также стало причиной.

Когда я был ребенком, по правде сказать, я не так часто смотрел матчи, но, конечно, когда показывали Лигу чемпионов или другой важный поединок, я смотрел матчи «Ливерпуля», а также других больших команд и футболистов. И он был одним из самых важных игроков.