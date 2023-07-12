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«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и выиграла Кубок Матч Премьер

вчера, 21:32
ФенербахчеЛоготип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)1 : 3Логотип футбольный клуб Црвена Звезда (Белград)Црвена ЗвездаМатч завершен

«Фенербахче» проиграл «Црвене Звезде» в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер (1:3).

На 1-й минуте счёт открыл Петер Олайинка. Мирко Иванич на 39-й удвоил преимущество сербской команды. Жоао Педро на 80-й сократил отставание стамбульцев, но на 83-й Владимир Лучич забил 3-й мяч «Звезды».

«Црвена Звезда» выиграла турнир, набрав 9 очков. У турецкого клуба 1 балл после двух игр.

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер «Црвены Звезды»
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Все комментарии
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:10
Караул!Кошмар!Зенит проиграл товарищеский турнир Црвене Звезде!
Ужас, правда?
А то, что Спартак, например, проигрывает Акрону и прочим - так это другое, да? ахаха
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 09:05
Кому как не болельщику Алании рассуждать про игру Зенита, его тренеров, трансферную политику и другие дела клуба.
Болейте за своих! А не против чужих!
Doping87
Doping87 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 07:21, ред.
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:13
    ну да
    сильный клуб победил остальных
    Igo0rek
    Igo0rek
    сегодня в 04:42
    Самый достойный клуб на этом турнире
    sova147
    sova147
    вчера в 23:19
    Очень убедительно провели турнир поздравляем!!!
    lotsman
    lotsman
    вчера в 23:12
    По игре Цверна заслужила этот кубок.
    Palex
    Palex ответ makkie (раскрыть)
    вчера в 23:05, ред.
      zooveterinar
      zooveterinar
      вчера в 23:01
      Сербы заслужили,единственный клуб, кто хотел выиграть!!
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 22:41
      «Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и выиграла Кубок Матч Премьер .
      Ну во первых хочу от всей души поздравить братушек с Победой в этом кубке ! Вполне заслуженно и по делу они выиграли этот кубок.
      Но исходя из того что этот кубок является детищем Газпрома , скорее всего бизнес проект был сосредоточен на том что детище Газпрома Зенит должен был хотя-бы быть в финале этого кубка. Но мы все с вами видим ,что Зенит вообще не соперник в еврокубках, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где они из года в год вылитали из этого кубка , как говорится не соло нахлебавшись . И этот кубок тому яркое подтверждение. Гражданин Семак с его тренерским штабом, даже в таком турнире показал свою безысходность, т.е не профессионализм. Внутренний чемпионат вместе с РФС и всем чиновничьим составом близким к РФС и т.д находится под потронтажем Газпрома , который делает из Зенита явным чемпионом России . А тут даже с равными приблизительно по составу в турнире, оказывается не конкурентно способным коллективом . Црвена Звезда по трансфермаркету оценивается почти в 74 миллиона евро , а клуб Зенит в 170 миллионов евро . Команда которая на сто миллионов евро меньше, чем хозяева турнира становится чемпионом.
      Отсюда вывод, Зенит детище Миллера бесполезное и бестолковое вливание госбюджета !)
      makkie
      makkie
      вчера в 22:05
      Молодцы, братушки!
      Главное, что по ходу турнира хлопнули Зенит на их же поле ))
      Colchoneros
      Colchoneros
      вчера в 22:03
      Браво Црвена Звезда!
      протон
      протон
      вчера в 21:48
      Црвену с победой на турнире.
      CRVENA ZVEZDA
      CRVENA ZVEZDA
      вчера в 21:41, ред.
      Не чуть не сомневался в победе Звезды!
      Молодцы!
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 21:34
      С чем и поздравляем сербских КБ!
      Гость
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