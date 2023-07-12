«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и выиграла Кубок Матч Премьер .

«Фенербахче» проиграл «Црвене Звезде» в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер (1:3).
На 1-й минуте счёт открыл Петер Олайинка. Мирко Иванич на 39-й удвоил преимущество сербской команды. Жоао Педро на 80-й сократил отставание стамбульцев, но на 83-й Владимир Лучич забил 3-й мяч «Звезды».
«Црвена Звезда» выиграла турнир, набрав 9 очков. У турецкого клуба 1 балл после двух игр.
Ужас, правда?
А то, что Спартак, например, проигрывает Акрону и прочим - так это другое, да? ахаха
Ужас, правда?
А то, что Спартак, например, проигрывает Акрону и прочим - так это другое, да? ахаха
Болейте за своих! А не против чужих!
Болейте за своих! А не против чужих!
сильный клуб победил остальных
сильный клуб победил остальных
Ну во первых хочу от всей души поздравить братушек с Победой в этом кубке ! Вполне заслуженно и по делу они выиграли этот кубок.
Но исходя из того что этот кубок является детищем Газпрома , скорее всего бизнес проект был сосредоточен на том что детище Газпрома Зенит должен был хотя-бы быть в финале этого кубка. Но мы все с вами видим ,что Зенит вообще не соперник в еврокубках, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где они из года в год вылитали из этого кубка , как говорится не соло нахлебавшись . И этот кубок тому яркое подтверждение. Гражданин Семак с его тренерским штабом, даже в таком турнире показал свою безысходность, т.е не профессионализм. Внутренний чемпионат вместе с РФС и всем чиновничьим составом близким к РФС и т.д находится под потронтажем Газпрома , который делает из Зенита явным чемпионом России . А тут даже с равными приблизительно по составу в турнире, оказывается не конкурентно способным коллективом . Црвена Звезда по трансфермаркету оценивается почти в 74 миллиона евро , а клуб Зенит в 170 миллионов евро . Команда которая на сто миллионов евро меньше, чем хозяева турнира становится чемпионом.
Отсюда вывод, Зенит детище Миллера бесполезное и бестолковое вливание госбюджета !)
Ну во первых хочу от всей души поздравить братушек с Победой в этом кубке ! Вполне заслуженно и по делу они выиграли этот кубок.
Но исходя из того что этот кубок является детищем Газпрома , скорее всего бизнес проект был сосредоточен на том что детище Газпрома Зенит должен был хотя-бы быть в финале этого кубка. Но мы все с вами видим ,что Зенит вообще не соперник в еврокубках, не говоря уже о Лиги Чемпионов, где они из года в год вылитали из этого кубка , как говорится не соло нахлебавшись . И этот кубок тому яркое подтверждение. Гражданин Семак с его тренерским штабом, даже в таком турнире показал свою безысходность, т.е не профессионализм. Внутренний чемпионат вместе с РФС и всем чиновничьим составом близким к РФС и т.д находится под потронтажем Газпрома , который делает из Зенита явным чемпионом России . А тут даже с равными приблизительно по составу в турнире, оказывается не конкурентно способным коллективом . Црвена Звезда по трансфермаркету оценивается почти в 74 миллиона евро , а клуб Зенит в 170 миллионов евро . Команда которая на сто миллионов евро меньше, чем хозяева турнира становится чемпионом.
Отсюда вывод, Зенит детище Миллера бесполезное и бестолковое вливание госбюджета !)
Главное, что по ходу турнира хлопнули Зенит на их же поле ))
Главное, что по ходу турнира хлопнули Зенит на их же поле ))
Молодцы!
Молодцы!