«Црвена Звезда» обыграла «Фенербахче» и выиграла Кубок Матч Премьер .

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вчера, 21:32

«Фенербахче» проиграл «Црвене Звезде» в матче 3-го тура Кубка Матч Премьер (1:3).

На 1-й минуте счёт открыл Петер Олайинка. Мирко Иванич на 39-й удвоил преимущество сербской команды. Жоао Педро на 80-й сократил отставание стамбульцев, но на 83-й Владимир Лучич забил 3-й мяч «Звезды».

«Црвена Звезда» выиграла турнир, набрав 9 очков. У турецкого клуба 1 балл после двух игр.