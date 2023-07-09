«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка Матч Премьер

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вчера, 21:46

«Зенит» обыграл «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти) в матче Кубка Матч Премьер.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В серии пенальти удача была на стороне «Зенита». В серии одиннадцатиметровых питерский клуб одержал победу со счётом 4:3.