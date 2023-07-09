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«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка Матч Премьер

вчера, 21:46
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Фенербахче (Стамбул)ФенербахчеЗакончился после серии пенальти

«Зенит» обыграл «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти) в матче Кубка Матч Премьер.

За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.

В серии пенальти удача была на стороне «Зенита». В серии одиннадцатиметровых питерский клуб одержал победу со счётом 4:3.

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Все комментарии
Zayniddin Rahimov
Zayniddin Rahimov ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
сегодня в 08:46
Правильно сказал что можно играть в пол ноги ,ведь и так ясно,что золото будет в кармане у бомжей. Газпром рулит!!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 07:48
Зенит был лучше...и должен был завершать все ещё в первом тайме...но у гостей оказался хороший кипер...
Вендел..Кузяев..на вольных хлебах...Клаудиньо с 12-й минуты на лавке...с ними думаю Фенербахче не выдюжил бы в основное время...
Не плохо пробегали перед Суперкубком...Клаудиньо скорейшего возвращения
112910415
112910415
сегодня в 07:39
пожалел гегемон турецких гостей
ABir
ABir
сегодня в 06:06
Целом результат положительный, если Фенер действительно играл в полную силу. По любому международные встречи - это уже не плохо для всего российского футбола.
adekvat
adekvat
сегодня в 03:52
Надеюсь в РПЛ тоже хотя бы 5 команд будут, хотя бы такого уровня как турки и сербы.
r7d92rrjr8qd
r7d92rrjr8qd
сегодня в 00:59
Эх, каналья! Вот-те раз,
Ну и календарь у нас.
В предсезонку так вообще
Нам играть с Фенербахче.

Суперкубок дома, но,
Так не бегали давно.
К нам приедет ЦСКА -
Надо навалить газка.

И два выезда подряд,
Пожалейте нас, ребят.
Весь ресурс наш истощите
Ставить мне кого в защите?

Да, скамеечка полна,
Но у нас скудна страна.
Срочно принимайте меры!
Мне нужны легионеры!

А иначе, право слово
Тренера ищи другого.
Из Европы вон зовите,
Пусть попробуют в Зените...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 00:13
Извините, не согласен. Играли так, как не играли в чемпионате РФ все последние годы, т.е. серьёзно, не жалея себя и соперника, учитывая, кроме того, уровень последнего. Во внутреннем первенстве "Зениту" такой игры вполне бы хватило для выигрыша с крупным счётом, но, повторюсь, перед командой был не мальчик для битья, а коллектив, "кошку съевший" в серьёзных международных матчах. Поднаторевший в играх с более серьёзными соперниками, чем наш чемпион. Поэтому лично у меня нет никаких претензий к российской команде. Даже если бы она проиграла в основное время.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 23:33
Я не болельщик Зенита, но я был большим поклонником ленинградского футбол времен Садырина, а еще раньше Дергачева, Завидонова, Бурчалкина и других. А с момента внедрения в футбол Газпрома он мне лично уде не симпатичен.
Palex
Palex ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:25
В том, что Фенер смотрелся лучше, ничего удивительного нет. Он априори сильнее Зенита. Турки опытная,хорошо обученная,европейская команда,постоянно играющая в ЛЧ. А Зенит.....ну не знаю, я старый болельщик Ленинградской команды, но не могу я смотреть на такое количество Бразил, скучно и не интересно.
abuefftagir
abuefftagir
вчера в 22:42
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 22:33, ред.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      вчера в 22:21
      ANATOLY KANDAUROV
      ...Что про Зенит нельзя сказать, хотя они уже 2 недели готовятся...

      Вашим вроде тоже на суперкубок играть, и вы тоже готовитесь в Братском кубке. За два матча пропустили 11 штук, забив лишь три. Так что у каждого своя подготовка и уровень...
      Юрий Сенатов 1
      Юрий Сенатов 1
      вчера в 22:10
      Бегали, старались, выложились, думаю, по полной, так как соперник был серьёзный. Чего не хватает нашему лидеру, так это ускорений, начиная с середины поля и до штрафной соперника. Именно так и играли гости. Они за редким исключением успевали перестроиться и принять наших ребят "на грудь". Особенно это было заметно во втором тайме, когда гости прибавили в скорости.
      Ничего страшного для "Зенита" не произошло: начнётся чемпионат, и наш гегемон отдохнёт, напрягаться, как в этом турнире в матчах с серьёзными соперниками, не придётся. Можно будет играть в пол-ноги и в своё удовольствие.
      CRVENA ZVEZDA
      CRVENA ZVEZDA
      вчера в 22:08
      😂 как зенит обыграл так сразу в матче кубка матч примьер, а как проиграла звезде, так в товарищеском матче.
      Смешно!
      25процентный клоун
      25процентный клоун
      вчера в 22:06
      После этого матча я бы вернул Зенит в еврокубки
      Василий 50
      Василий 50
      вчера в 21:55
      А игры-то нет...
      Хорошо, что в Европе не играет
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV
      вчера в 21:53, ред.
      Зенит закончил этот турнир. Набрал 5 очков в 3 играх. У ЦЗ 6 очков в 2-х матчах, а Фенеру еще 2 игры играть, может 7 очков в итоге набрать. Так что Зенит либо 2-й, либо 3-й. По игре так и есть. Сегодня Фенер смотрелся лучше. Они только 4 дня как из отпуска вышли, у них сезон м15 августа стартует, но выглядят отлично. Что про Зенит нельзя сказать, хотя они уже 2 недели готовятся.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      вчера в 21:52
      Опять им повезло
      В матче с лошадьми не повезёт
      Роман Романов 3
      Роман Романов 3
      вчера в 21:50
      Бакаев опять топ…из года в год 😀.
      Кержаков стремится загаром закосить под бразила 😀
      Ни идеи,ни смысла в игре-но это наш чемпион….
      Шуnя771
      Шуnя771
      вчера в 21:50
      Слабо, очень слабо для Зенита.
      Гость
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