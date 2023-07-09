«Зенит» в серии пенальти обыграл «Фенербахче» в матче Кубка Матч Премьер

«Зенит» обыграл «Фенербахче» (0:0, 4:3 по пенальти) в матче Кубка Матч Премьер.
За 90 минут команды не сумели отметиться забитыми голами.
В серии пенальти удача была на стороне «Зенита». В серии одиннадцатиметровых питерский клуб одержал победу со счётом 4:3.
Ничего страшного для "Зенита" не произошло: начнётся чемпионат, и наш гегемон отдохнёт, напрягаться, как в этом турнире в матчах с серьёзными соперниками, не придётся. Можно будет играть в пол-ноги и в своё удовольствие.
Ничего страшного для "Зенита" не произошло: начнётся чемпионат, и наш гегемон отдохнёт, напрягаться, как в этом турнире в матчах с серьёзными соперниками, не придётся. Можно будет играть в пол-ноги и в своё удовольствие.
Ну и календарь у нас.
В предсезонку так вообще
Нам играть с Фенербахче.
Суперкубок дома, но,
Так не бегали давно.
К нам приедет ЦСКА -
Надо навалить газка.
И два выезда подряд,
Пожалейте нас, ребят.
Весь ресурс наш истощите
Ставить мне кого в защите?
Да, скамеечка полна,
Но у нас скудна страна.
Срочно принимайте меры!
Мне нужны легионеры!
А иначе, право слово
Тренера ищи другого.
Из Европы вон зовите,
Пусть попробуют в Зените...
Ну и календарь у нас.
В предсезонку так вообще
Нам играть с Фенербахче.
Суперкубок дома, но,
Так не бегали давно.
К нам приедет ЦСКА -
Надо навалить газка.
И два выезда подряд,
Пожалейте нас, ребят.
Весь ресурс наш истощите
Ставить мне кого в защите?
Да, скамеечка полна,
Но у нас скудна страна.
Срочно принимайте меры!
Мне нужны легионеры!
А иначе, право слово
Тренера ищи другого.
Из Европы вон зовите,
Пусть попробуют в Зените...