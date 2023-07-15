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Молдавским форвардом, оформившим дубль в ворота Польши, интересуются в РПЛ

вчера, 16:34

Агент нападающего «Бейтара» Иона Николаеску сообщил об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ.

Есть ли к Иону Николаеску интерес в РПЛ? Да, интересуются два клуба. Речь о первой или второй восьмёрке РПЛ? Обижаете, конечно, первой. Ион – игрок не для второй восьмёрки. Сейчас есть хорошие зарубежные клубы, рассматриваем абсолютно все предложения. Когда будет принято решение? Очень скоро. Надеюсь, чем раньше, тем лучше. Буквально каждый день общаемся с новыми клубами, поэтому посмотрим.

В прошлом сезоне футболист провёл 32 матча во всех турнирах за израильскую команду, забил 18 голов и сделал 8 результативных передач. В июне форвард сборной Молдавии оформил дубль в ворота Польши в матче 4-го тура отборочного турнира к Евро-2024, его голы помогли одержать национальной команде сенсационную победу (3:2).

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:34
Ну раз Польше забил, тогда точно наш.
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:00
Интерес у клубов то будет, а вот какой интерес игроку сюда переходить? Еврокубков нет, риски растерять форму большие
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 16:52
Посмотрим, чем закончится этот интерес
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:47
Лучше бы по пердивам России искали игроков
нечитайло
нечитайло
вчера в 16:44
Ну если только не испугается
Гость
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