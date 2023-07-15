Молдавским форвардом, оформившим дубль в ворота Польши, интересуются в РПЛ

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вчера, 16:34

Агент нападающего «Бейтара» сообщил об интересе к игроку со стороны клубов РПЛ .

Есть ли к Иону Николаеску интерес в РПЛ ? Да, интересуются два клуба. Речь о первой или второй восьмёрке РПЛ ? Обижаете, конечно, первой. Ион – игрок не для второй восьмёрки. Сейчас есть хорошие зарубежные клубы, рассматриваем абсолютно все предложения. Когда будет принято решение? Очень скоро. Надеюсь, чем раньше, тем лучше. Буквально каждый день общаемся с новыми клубами, поэтому посмотрим.

В прошлом сезоне футболист провёл 32 матча во всех турнирах за израильскую команду, забил 18 голов и сделал 8 результативных передач. В июне форвард сборной Молдавии оформил дубль в ворота Польши в матче 4-го тура отборочного турнира к Евро-2024, его голы помогли одержать национальной команде сенсационную победу (3:2).