«Спартак» близок к подписанию Рожерио из «Сассуоло»

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вчера, 09:47

Защитник «Сассуоло» может перейти в «Спартак».

По информации источника, клубы обсуждают финальную сумму трансфера и график платежей. За переход игрока москвичам предстоит заплатить около 8 млн евро. Сам футболист готов к переезду в Россию, с ним обсудили предварительные условия возможного соглашения. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль заинтересован в приобретении бразильца.

Футболист перешёл в «Сассуоло» из «Ювентуса» летом 2019 года. В прошлом сезоне Рожерио провёл за «чёрно-зелёных» 37 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.