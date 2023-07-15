«Спартак» близок к подписанию Рожерио из «Сассуоло»

Защитник «Сассуоло» Рожерио может перейти в «Спартак».
По информации источника, клубы обсуждают финальную сумму трансфера и график платежей. За переход игрока москвичам предстоит заплатить около 8 млн евро. Сам футболист готов к переезду в Россию, с ним обсудили предварительные условия возможного соглашения. Главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль заинтересован в приобретении бразильца.
Футболист перешёл в «Сассуоло» из «Ювентуса» летом 2019 года. В прошлом сезоне Рожерио провёл за «чёрно-зелёных» 37 матчей во всех турнирах, отметившись 4 результативными передачами.
Игрок очень качественный и явно усилит команду.
https://www.youtube.com/watch?v=MnSPhWcsCbo
Игрок очень качественный и явно усилит команду.