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«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Левски» Цунами

вчера, 10:57

«Краснодар» интересуется защитником «Левски» Вендерсоном Цунами. Об этом сообщил агент бразильского игрока Матеус Хавьер.

Цунами провёл хороший сезон в «Левски», чем и привлёк внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции.

Футболист выступает за болгарский клуб с января 2022 года. В прошлом сезоне Цунами провёл 38 матчей за команду во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 13:39
Обычно на Краснодарский край злобно ежегодно набрасываются Ливни и Смерчи,а теперь грозит беда в виде Цунами...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:10
А как же мечта Галицкого?
shlomo
shlomo
вчера в 11:00
Не знаю кто он такой и как играет... если Быки его купят, то и будем на него посмотреть. А пока это только интерес.
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