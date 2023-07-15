«Краснодар» проявляет интерес к защитнику «Левски» Цунами

«Краснодар» интересуется защитником «Левски» . Об этом сообщил агент бразильского игрока Матеус Хавьер.

Цунами провёл хороший сезон в «Левски», чем и привлёк внимание «Краснодара». Пока это только интерес, без конкретных предложений. К тому же, «Краснодар» совсем недавно покинул Рамирес, Цунами мог бы точечно заменить его по позиции.