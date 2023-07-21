Клопп ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии

Главный тренер «Ливерпуля» высказался о возможном переходе на аналогичный пост в сборной Германии. Соглашение специалиста с «красными» рассчитано до 2026 года.

Должность наставника сборной Германии – огромная честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Однако моя преданность этого не допустит.

Я не могу сейчас уйти из «Ливерпуля» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Так нельзя, да и подобного запроса нет.

Если в определенный момент у меня возникнет шанс возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом.