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Клопп ответил на вопрос о возможной работе в сборной Германии

сегодня, 20:16

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказался о возможном переходе на аналогичный пост в сборной Германии. Соглашение специалиста с «красными» рассчитано до 2026 года.

Должность наставника сборной Германии – огромная честь для меня. В этом нет никаких сомнений. Однако моя преданность этого не допустит.

Я не могу сейчас уйти из «Ливерпуля» и сказать, что на короткое время возглавлю сборную Германии. Так нельзя, да и подобного запроса нет.

Если в определенный момент у меня возникнет шанс возглавить команду, то я должен быть доступен, а сейчас это не так. Я несу ответственность перед клубом.

Ранее сообщалось, что нынешний наставник национальной команды Германии может быть уволен.

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Scorp689
Scorp689
сегодня в 20:44
Профессионал до мозга костей... и просто симпатичтный человек...
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