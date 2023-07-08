Экс-тренер ПСЖ Гальтье получил предложения из Саудовской Аравии и Катара

Французский тренер Кристоф Гальтье получил 3 предложения от клубов из Саудовской Аравии и Катара.
Ранее 56-летний специалист покинул «Пари Сен-Жермен». Под руководством наставника команда стала чемпионом Франции.
Французский тренер Кристоф Гальтье получил 3 предложения от клубов из Саудовской Аравии и Катара.
Ранее 56-летний специалист покинул «Пари Сен-Жермен». Под руководством наставника команда стала чемпионом Франции.
А так все там и Кристоф поедет, если фемида не посадит.
А так все там и Кристоф поедет, если фемида не посадит.