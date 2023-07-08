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Экс-тренер ПСЖ Гальтье получил предложения из Саудовской Аравии и Катара

вчера, 11:59

Французский тренер Кристоф Гальтье получил 3 предложения от клубов из Саудовской Аравии и Катара.

Ранее 56-летний специалист покинул «Пари Сен-Жермен». Под руководством наставника команда стала чемпионом Франции.

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Все комментарии
Ванечка
Ванечка
вчера в 15:39
А почему зарплату его не указывают... интересно просто чего он стоит.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 13:19
Похоже тренер находится в полном шоколаде.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 12:38
Один Лука не поехал...
А так все там и Кристоф поедет, если фемида не посадит.
Рaтмир
Рaтмир
вчера в 12:33
Наверное примет предложение, но все будет зависеть от зарплаты....
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:06
Пусть едит в Саудию там много денег
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:01
Вот и поехали , лучше никто не предложит !)
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