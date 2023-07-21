Главный тренер «Фулхэма» Силва может возглавить «Аль-Ахли»

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сегодня, 11:00

Агенты главного тренера «Фулхэма» ведут переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Ахли». Речь идёт о двухлетнем контракте на сумму 40 миллионов фунтов.

46-летний специалист является обладателем кубка Португалии 2014/2015 («Спортинг») и победителем чемпионата Греции 2015/2016 («Олимпиакос»).

«Фулхэм» Силва возглавил в июле 2021 года. Клуб под его руководством стал победителем Чемпионшипа 2021/2022. Контракт португальца с лондонским клубом действует до июня 2024 года.