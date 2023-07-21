Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Главный тренер «Фулхэма» Силва может возглавить «Аль-Ахли»

сегодня, 11:00

Агенты главного тренера «Фулхэма» Марку Силвы ведут переговоры с представителями саудовского клуба «Аль-Ахли». Речь идёт о двухлетнем контракте на сумму 40 миллионов фунтов.

46-летний специалист является обладателем кубка Португалии 2014/2015 («Спортинг») и победителем чемпионата Греции 2015/2016 («Олимпиакос»).

«Фулхэм» Силва возглавил в июле 2021 года. Клуб под его руководством стал победителем Чемпионшипа 2021/2022. Контракт португальца с лондонским клубом действует до июня 2024 года.

В минувшем сезоне АПЛ «Фулхэм» занял 10-е место.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Анчелотти дал комментарий на тему своего будущего
Сегодня, 00:53
СлухиСнейдер войдёт в тренерский штаб «Аякса»
17 июля
СлухиПаулу Бенту станет новым главным тренером сборной ОАЭ
08 июля
СлухиЭкс-тренер ПСЖ Гальтье получил предложения из Саудовской Аравии и Катара
08 июля
СлухиКлуб из Саудовской Аравии хочет пригласить Симеоне
07 июля
СлухиХаби Алонсо — главный кандидат на замену Анчелотти в «Реале»
07 июля
Все комментарии
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:10
Потихонечку европейский футбол переезжает в Аравию !)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 