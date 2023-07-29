«Ростов» смог заявить новых игроков перед матчем с «Зенитом»

«Ростов» перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом» успел внести в заявку команды новых футболистов.
Таким образом, состав южан пополнили защитники Илья Вахания и Евгений Чернов, а также полузащитники Роман Акбашев, Алексей Ионов, Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов.
Ранее «желто-синие» представили анонс поединка с «сине-бело-голубыми».
Но сегодня.....сами видите...Сухомлинов...Чернов...
В гостях без Малкомов-Кузяевых-Венделов ???....может и не прокатить как в Нижнем...
Богданыч...
Если победит без удалений и пенальти - респект....
Если победит с удалением и пенальти - небольшой респект...
Если проиграет - всё ..сливай воду...это начало конца....
Ибо с Малкомом-Клаудиньо-Венделом-Сантосом-Барриосом для доминировании в РПЛ на бровке в качестве главного тренера могла стоять и Этери Тутберидзе из фигурного катания...и результат был бы неизменным...
Сейчас - сложней....
Но сегодня.....сами видите...Сухомлинов...Чернов...
В гостях без Малкомов-Кузяевых-Венделов ???....может и не прокатить как в Нижнем...
Богданыч...
Если победит без удалений и пенальти - респект....
Если победит с удалением и пенальти - небольшой респект...
Если проиграет - всё ..сливай воду...это начало конца....
Ибо с Малкомом-Клаудиньо-Венделом-Сантосом-Барриосом для доминировании в РПЛ на бровке в качестве главного тренера могла стоять и Этери Тутберидзе из фигурного катания...и результат был бы неизменным...
Сейчас - сложней....