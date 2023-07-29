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«Ростов» смог заявить новых игроков перед матчем с «Зенитом»

вчера, 14:57
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

«Ростов» перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом» успел внести в заявку команды новых футболистов.

Таким образом, состав южан пополнили защитники Илья Вахания и Евгений Чернов, а также полузащитники Роман Акбашев, Алексей Ионов, Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов.

Ранее «желто-синие» представили анонс поединка с «сине-бело-голубыми».

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Все комментарии
Moskwich
Moskwich
вчера в 19:42
Вперед, Зенит. Вперед, за Питер.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:40
Я про освободившегося из неволи предыдущего.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Напрасный труд (раскрыть)
вчера в 17:39
Андрей Почепцов только с октября главный в Зените-2.....
Никто диферамбы не поёт...
Просто работает...
Напрасный труд
Напрасный труд ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:29
Да у вас там большой резерв из больших начальников-Андрюха,суперуспешный тренер "Зенита"-2...Все на ТВ поют,как питерские соловьи!
Напрасный труд
Напрасный труд
вчера в 17:27
Валера,выпускай всех сразу и громи обессиливающего гегемона!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 17:25
Последние 3 матча в Ростове Семак выиграл у Карпина....с общим счётом 8:4...

Но сегодня.....сами видите...Сухомлинов...Чернов...
В гостях без Малкомов-Кузяевых-Венделов ???....может и не прокатить как в Нижнем...

Богданыч...
Если победит без удалений и пенальти - респект....
Если победит с удалением и пенальти - небольшой респект...
Если проиграет - всё ..сливай воду...это начало конца....
Ибо с Малкомом-Клаудиньо-Венделом-Сантосом-Барриосом для доминировании в РПЛ на бровке в качестве главного тренера могла стоять и Этери Тутберидзе из фигурного катания...и результат был бы неизменным...
Сейчас - сложней....
ВаняLOVE
ВаняLOVE
вчера в 17:21
Если Ионов выйдет, то по старой дружбе напомнит Газпрому о себе.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith
вчера в 16:58
Ростову это не поможет! Зенит всё равно победит!
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 16:42
Наконец-то вопрос решен! А можно в следующий раз бюджетные диверсанты в правлении клуба не будут саботировать оплату, саботировать оплату долга и саботировать обещание погасить долг? Очень надо, спасибо!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 16:12
Очень неплохое пополнение в нужный момент.
Владимир Дыкин
Владимир Дыкин
вчера в 16:07
А иранца почему нет в этом списке?
sova147
sova147
вчера в 15:45
Это уже лучше, может игра будет равная!
нечитайло
нечитайло
вчера в 15:42
Ждём успеха
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:38
Это очень хорошо, что сняли ограничения в таком матче. Пусть победит сильнейший, а не ослабленный проиграет.
Futurista
Futurista
вчера в 15:28
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:20
Вряд ли они будут участвовать в сегодняшнем матче...
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