«Ростов» смог заявить новых игроков перед матчем с «Зенитом»

1690631838

вчера, 14:57

«Ростов» перед матчем 2-го тура РПЛ с «Зенитом» успел внести в заявку команды новых футболистов.

Таким образом, состав южан пополнили защитники Илья Вахания и , а также полузащитники Роман Акбашев, , Кирилл Столбов и Данила Сухомлинов.

Ранее «желто-синие» представили анонс поединка с «сине-бело-голубыми».