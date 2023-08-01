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Роналду стал рекордсменом по голам головой в официальных матчах

01 августа 2023, 08:40

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду установил рекорд по количеству голов головой в официальных матчах в истории футбола.

Португалец отметился забитым мячом в ворота «Монастира» на 74-й минуте в матче 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов. Саудовский клуб выиграл со счётом 4:1 и занимает 1-е место в группе C с 4 очками.

Для форварда этот гол стал 145-м в официальных играх, забитым головой, игрок побил показатель Герда Мюллера (144). На третьем месте бывший испанский футболист Сантильяна (125), а четвёртую строчку занимает Пеле (124).

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Все комментарии
abuefftagir
abuefftagir ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 15:09
Прямо сейчас говорю, ТВОЙ ЛЮБМЧИК СЛАБЕЕ МЮЛЛЕРА.
Capral
Capral ответ abuefftagir (раскрыть)
01 августа в 13:56
Покажи мне, прямо сейчас, где, я сказал- что Рон сильнее Мюллера!!!
abuefftagir
abuefftagir ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 13:40
Живите дальше на здоровье,тем более ты должен знать об этом. Только не говори никому,что твой любимчики сильнее Мюллера.
Capral
Capral ответ abuefftagir (раскрыть)
01 августа в 13:36
Ты будешь рассказывать мне, как били по ногам Кройффа и как играл Мюллер?! Мне, человеку, 30 лет живущему в Германии?!

Желаю здравствовать.
59rwszavapbr
59rwszavapbr
01 августа в 13:10
Даже не знаю, какая фраза в новости веселит сильнее: "рекорд Роналду" или "Кубок арабских чемпионов" 🤔
abuefftagir
abuefftagir ответ Capral (раскрыть)
01 августа в 12:54
Вот именно реальные цифры, у Мюллера нет такого роста как у твоего любимца,и матчей у Мюллера два раза меньше, Когда Мюллер играл, даже мячи были другие..Мюллера ,Кройфа так были по ногам,твоему любимцу не снилось,один раз один раз рассекли бровь,зеркало попросила принести на поле, потом началась истерика как у девочки,которая собралась на первое свидание, и последний момент дождь пошёл, и она без 🌂 зонтика.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
01 августа в 12:23
Также не стоит забывать, что Роналду единственный в мире рекордсмен, забивший кончиками волос. ахаха
zooveterinar
zooveterinar
01 августа в 11:10
Ну,за новый рекорд!!!
Capral
Capral ответ abuefftagir (раскрыть)
01 августа в 11:08
А при чем здесь Мюллер?! Речь о статистике, а по ней- у Рона на гол больше, вот и всё.
Ненависть к Рону не должна ослеплять. Только реальные цифры!
abuefftagir
abuefftagir
01 августа в 11:02
Сколько матчей сыграл Мюллер,сколько сыграла Кристина, вы о чём говорите, ааууу админ..у Мюллера забитых голов больше, чем сыграненых матчей...Мюллер это легенда мирового футбола...а эта кто такая...????
Capral
Capral
01 августа в 10:50, ред.
Месси, при всем желании не допрыгнуть.
Только и может, что аэропортами командовать....

Рон красавец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но, Виталя Старухин, все же, еще лучше!!!!!!!
Elliada
Elliada
01 августа в 10:34
До этого дня не знал, что такой рекорд есть. Всё равно поздравляю. Теперь хоть понятно, почему он бред несет в стиле Кличко. Его всё время по голове бьют.
Шуnя771
Шуnя771
01 августа в 10:27
Рон был футбольным красавчиком и останется им!
Даешь 150!
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
01 августа в 10:27
По забиванию "волосами" он тоже лидер... С отрывом.. Хе..
Baggio R.
Baggio R. ответ oldrussian (раскрыть)
01 августа в 10:25
Герд Мюллер особенно отличался голевым чутьем - всегда мог в нужное время подставить любую часть тела, и мяч оказывался в воротах.
25процентный клоун
25процентный клоун
01 августа в 10:24
Роналду, Герд Мюллер, Пеле.... что тут ещё добавить, легенды
oldrussian
oldrussian ответ Baggio R. (раскрыть)
01 августа в 10:12
Умение думать этой частью тела помогало им разместить её в нужной точке в нужное время.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
01 августа в 09:54
Роналду всё равно в каких показателях, лишь бы быть рекордсменом...
КЭТиК
КЭТиК
01 августа в 09:48
Кому-то делать нечего и считают выдуманные рекорды.
alexgurzan
alexgurzan ответ Вещий (раскрыть)
01 августа в 09:38
Добрый день.
Вы не выбрали группу без призов в прошлом месяце.
Остапчук 67
Остапчук 67
01 августа в 09:37
Многие нападающие столько не забивают всеми частями тела за карьеру
ОПС
ОПС
01 августа в 09:35
А когда начнут считать (а может и начали) сколько футболист забил правой ногой, левой, коленом и пр. частями тела.
lotsman
lotsman
01 августа в 09:34
Мюллер, Сантельян, Пеле уже не смогут увеличить результаты, а Роналду ещё может.
adekvat
adekvat
01 августа в 09:25, ред.
Голову беречь надо, сегодня по телевизору показывали.
sihafazatron
sihafazatron
01 августа в 09:14
Следующий удар с одиннадцатиметровой отметки Рону стоит сделать головой, чтобы закрепить лидерство))
Baggio R.
Baggio R.
01 августа в 09:12, ред.
Интересный факт: Мюллер, Сантильяна и Пеле были совсем невысокого роста, но при этом забили столько голов головой. Все они как минимум на полголовы ниже Роналду.
Вещий
Вещий
01 августа в 08:56
Уважаемая Администрация.

Почему меня нет в группе "Без призов"...???
Мessi 10
Мessi 10
01 августа в 08:54
То есть все другие голы были забиты в неофициальных?))
Варвар7
Варвар7
01 августа в 08:52
В данном случаи - только поздравления - молодец, забивака!
Scorp689
Scorp689
01 августа в 08:44
Поздравляем великого скандального долгожителя...
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