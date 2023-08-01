Роналду стал рекордсменом по голам головой в официальных матчах

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01 августа 2023, 08:40

Нападающий «Аль-Насра» установил рекорд по количеству голов головой в официальных матчах в истории футбола.

Португалец отметился забитым мячом в ворота «Монастира» на 74-й минуте в матче 2-го тура группового этапа Кубка арабских чемпионов. Саудовский клуб выиграл со счётом 4:1 и занимает 1-е место в группе C с 4 очками.

Для форварда этот гол стал 145-м в официальных играх, забитым головой, игрок побил показатель Герда Мюллера (144). На третьем месте бывший испанский футболист Сантильяна (125), а четвёртую строчку занимает Пеле (124).