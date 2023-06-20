Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРекордыОтбор ЧЕ-2024

Роналду — первый футболист в истории, сыгравший 200 матчей за сборную

вчера, 22:47

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду провел свой 200-й матч за сборную Португалии.

Это произошло в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против Исландии. Роналду стал первым футболистом в истории, который достиг вышеназванной отметки.

Футболист дебютировал за национальную команду в 2003 году. В его активе 122 гола и 43 голевые передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Мбаппе превзошёл рекорд Фонтена по голам за сезон
Вчера, 08:37
Месси забил самый быстрый гол в карьере
15 июня
Шомуродов стал лучшим бомбардиром в истории сборной Узбекистана
14 июня
Акинфеев — самый возрастной участник финала Кубка России в истории
12 июня
Эндрик стал самым молодым игроком, забившим гол в Кубке Либертадорес
08 июня
«Вест Хэм» установил рекорд для английских команд в еврокубках
08 июня
Сортировать
Все комментарии
Elliada
Elliada ответ Джексон 8 (раскрыть)
сегодня в 15:04
Расстраиваться чему? Это была Исландия и отбор на Евро, а не финал ЧМ. Тем более, я поздравил Роналду
Elliada
Elliada ответ stromshik (раскрыть)
сегодня в 14:53
Набиватель статистики хорош в матчах с аутсайдерами. На Евро будет, как на ЧМ - сидение на лавке и позор
Elliada
Elliada ответ R. Carlos (раскрыть)
сегодня в 14:52
Месси и 5 забивал за сборную
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 11:53
Ради придуманных рекордов будет еще 45 лет числиться в сборной
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 09:59
- Лео, ты читал новости ?
- Да, папа.
- 300 сможешь ??
- Конечно смогу.
- Давай , не подведи.
R. Carlos
R. Carlos ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 08:54
Забить 2-3 гола ?
За сборную ?
Месси ?
Серьезно ?
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:30
Браво, историческое достижение.....
stromshik
stromshik ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 07:22
Ну конечно, решение судьи удалить игрока заслуживает всяческого порицания. Это ведь стопроцентная возможность забить гол, не то, что липовые пенальти для гнома.
p46ax6fc8cdx
p46ax6fc8cdx
сегодня в 04:56
Криш молодец, по-прежнему полезен в сборной
112910415
112910415
сегодня в 04:55
браво ... в истории останутся рекорды !
Джексон 8
Джексон 8 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 00:46
Да не расстраивайтесь Вы так🤣
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 00:25
Почему и нет ? 20 лет в футболе, игрок от бога, истинный бомбардир, не было серьёзных травм, постоянная игра на высшем уровне, 5 ЗМ... Одним словом, достойная карьера и в клубах, и в сборной.
Imrebellion
Imrebellion ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:21
Да его умение бить и играть никто не отменял. Тут дело в стратегическом планировании. Неужели верят что за пределами европейского футбола Роналду будет еще круче и поможет забрать трофей? 2016 уже не повторится, а на последующих Евро и ЧМ видели уровень команды против топов в плейофф
Elliada
Elliada ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:17
А что Месси должен сказать? Он выиграл ЧМ и не ставит себе задачу набить статистику. Вчера пропустил игру с Индонезией. А ведь мог забить 2-3 гола, но не стал. Статистика не важна, важны трофеи. Сколько у Пеле и Марадоны голов за сборную?
Elliada
Elliada
сегодня в 00:15
200 матчей. Поздравляю, груз 200! Раньше голевые рекорды ставил, а теперь рекорды за участие у него на первом месте. Забил на последней минуте и принес победу своей команде. Правда, сначала пришлось удалить игрока Исландии. Конечно, у фанатов Роналду сегодня праздник. С праздников вас!
Futurista
Futurista ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 00:07
39 летний банку на 89 положил...наверное потому, что на поле моложе никого не было?)...
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 00:02
Рекорды это круто. НО это нормально наигрывать человека в команде с прицелом на победу в ЧЕ 2024 с незаменяемым 39-летним Роналду?
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 00:02
Как всегда- супер!!!!!!!
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
протон
протон
вчера в 23:52
Порицать можно таких, как Зума. Это тот живодер, который пнул кошку, если я не ошибаюсь, поправьте меня. Гуглить не мгу. вот когда он будет в вольерах ухаживать за котами тогда я прощу его. Зума был вроде нет?
Dima salev
Dima salev
вчера в 23:47, ред.
Месси забыл про этот рекорд. Завтра даёт интервью что будет играть на чемпионате мира 2026
Futurista
Futurista
вчера в 23:40
Первый в истории!...Что скажешь, Лео?)...

протон
протон
вчера в 23:31
Давайте уважать футболистов, которые внесли вклад и в историю. Это эпопея футбольного наследия в лице этого футболиста. Нужно уважать его футбольные заслуги. благотворительные акции в дома приютов, онкобольных. А что мы сделали? Я себя спрашиваю, я вносил лепту в онкоцентры больных детей лейкемией? Рон - человек, легенда, сделал очень многое для развития спорта. На футболиста ровнялись миллиарды мальчишек со времен его успешной карьеры. Если я не прав, киньте камень в мой огород. Уважать Месси, уважать Ибру, уважать Дрогбу, уважать Креспо. да многих
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
вчера в 23:17
О-о-о... Осталось стать лучшим игроком за сборную по системе гол+пас.. Делов-то... Хе..
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 