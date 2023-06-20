Роналду — первый футболист в истории, сыгравший 200 матчей за сборную

Нападающий клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду провел свой 200-й матч за сборную Португалии.
Это произошло в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против Исландии. Роналду стал первым футболистом в истории, который достиг вышеназванной отметки.
Футболист дебютировал за национальную команду в 2003 году. В его активе 122 гола и 43 голевые передачи.
- Да, папа.
- 300 сможешь ??
- Конечно смогу.
- Давай , не подведи.
- Да, папа.
- 300 сможешь ??
- Конечно смогу.
- Давай , не подведи.
За сборную ?
Месси ?
Серьезно ?
За сборную ?
Месси ?
Серьезно ?
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
👍👍👍👍👍👍👍👏👏👏👏👏👏👏🤝🤝🤝🤝🤝🤝🤝
https://www.youtube.com/watch?v=bh25hUlk96Q