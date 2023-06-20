Роналду — первый футболист в истории, сыгравший 200 матчей за сборную

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вчера, 22:47

Нападающий клуба «Аль-Наср» провел свой 200-й матч за сборную Португалии.

Это произошло в поединке 4-го тура отборочного этапа чемпионата Европы 2024 года против Исландии. Роналду стал первым футболистом в истории, который достиг вышеназванной отметки.

Футболист дебютировал за национальную команду в 2003 году. В его активе 122 гола и 43 голевые передачи.