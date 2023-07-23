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Акинфеев установил новый рекорд по числу сезонов в РПЛ

сегодня, 21:16

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл матч с «Уралом» в первом туре РПЛ.

Для игрока стартовавший сезон стал 21-м в карьере. Таким образом, голкипер записал на свой счёт новый рекорд по количеству сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

Акинфеев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в мае 2003 года в 11 туре с «Крыльями Советов».

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Все комментарии
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 21:57
Это статистика.
pomor45
pomor45
сегодня в 21:50, ред.
Очередной текущий "рекорд". Такие не устанавливают, они проистекают из ситуации и отлавливаются журналистами.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 21:49
В составе ЦСКА Акинфеев выиграл шесть чемпионатов России, шесть Кубков России, семь Суперкубков страны и Кубок УЕФА. Акинфеев — десятикратный обладатель приза «Вратарь года» имени Льва Яшина, который вручался журналом «Огонек» лучшему вратарю сезона.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 21:32
Этот рекорд на долгие годы
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 21:30
Это просто грандиозный результат
Mdtrgft33
Mdtrgft33
сегодня в 21:30
иииггооорьььььььььььььььььь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет от Урала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
протон
протон
сегодня в 21:24
Преданный ЦСКА. Сколько топовых клубов Европы хотели видеть в своем стане. Реально легенда не только для своего клуба. Согласен были неудачи но были и взлёты. Ведь школьником был когда играл за ЦСКА интересно еще сколько будет играть на уровне?
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 21:20
Молодец!!! Отличный показатель!
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