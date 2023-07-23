Акинфеев установил новый рекорд по числу сезонов в РПЛ

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев отыграл матч с «Уралом» в первом туре РПЛ.
Для игрока стартовавший сезон стал 21-м в карьере. Таким образом, голкипер записал на свой счёт новый рекорд по количеству сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.
Акинфеев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в мае 2003 года в 11 туре с «Крыльями Советов».
Привет от Урала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Привет от Урала!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!