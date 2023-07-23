Акинфеев установил новый рекорд по числу сезонов в РПЛ

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сегодня, 21:16

Вратарь ЦСКА отыграл матч с «Уралом» в первом туре РПЛ .

Для игрока стартовавший сезон стал 21-м в карьере. Таким образом, голкипер записал на свой счёт новый рекорд по количеству сезонов, обойдя Дмитрия Лоськова и Александра Анюкова.

Акинфеев дебютировал в Российской Премьер-Лиге в мае 2003 года в 11 туре с «Крыльями Советов».