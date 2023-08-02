Гвардиол переходит в «Манчестер Сити»

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сегодня, 16:58

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» достигли договорённости о переходе защитника сборной Хорватии . Сегодня игрок не примет участия в товарищеском матче.

В данный момент согласовываются последние детали трансфера. В пятницу Гвардиол пройдёт медицинский осмотр. В конце недели о переходе объявят официально.

Сумма трансфера составит 90 миллионов евро. В дополнение к трансферу клубы договорились провести товарищеский матч. Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Сообщается, что хотел заполучить хорвата любой ценой. Главный тренер «Манчестер Сити» отмечает следующие положительные качества 21-летнего игрока: умение открываться, великолепная левая нога, умение играть двумя ногами, молодость, физическая сила, современная манера игры, профессионализм и хладнокровие.

Гвардиол перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2021 года за 18,8 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 3 карточки (2 жёлтые и 1 красную).