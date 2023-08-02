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Гвардиол переходит в «Манчестер Сити»

сегодня, 16:58

«Манчестер Сити» и «РБ Лейпциг» достигли договорённости о переходе защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола. Сегодня игрок не примет участия в товарищеском матче.

В данный момент согласовываются последние детали трансфера. В пятницу Гвардиол пройдёт медицинский осмотр. В конце недели о переходе объявят официально.

Сумма трансфера составит 90 миллионов евро. В дополнение к трансферу клубы договорились провести товарищеский матч. Гвардиол станет самым дорогим защитником в истории футбола.

Сообщается, что Хосеп Гвардиола хотел заполучить хорвата любой ценой. Главный тренер «Манчестер Сити» отмечает следующие положительные качества 21-летнего игрока: умение открываться, великолепная левая нога, умение играть двумя ногами, молодость, физическая сила, современная манера игры, профессионализм и хладнокровие.

Гвардиол перешёл в «РБ Лейпциг» летом 2021 года за 18,8 миллионов евро. В минувшем сезоне защитник провёл 41 матч во всех турнирах, забил 3 мяча и получил 3 карточки (2 жёлтые и 1 красную).

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Манчестер Сити  РБ Лейпциг  Гвардиол Йошко  Гвардиола Хосеп
Перевод с sportbild.bild.de Фото: официальный сайт УЕФА
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Все комментарии
DXTK
DXTK
сегодня в 19:14
Я прямо чувствую как опять завидуют МС с покупкой классного игрока........... самая банальная фраза.....он не заиграет.....после идет, он слишком дорог, он новый шкаф......тоже самое пели и про Холанда, он не заиграет в МС............ Пеп не знает как надо работать с нападающими....время прошло......

PS если бы такой трансфер провернул бы Ливерпуль и Клопп сейчас бы все говорили вот это топище, он точно там заиграет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:14
За букву а, прийдётся побороться!
sihafazatron
sihafazatron ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 19:14
Он дешевле Магуаера вышел для мс, читал это. А как покажет себя посмотрим. Но сейчас цены уже не удивляют
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:40
Гвардиол... а вот что бы стать Гвардиолой надо много сделать, но не переживай, я тебя научу!
Grizly88
Grizly88
сегодня в 18:38
Не стоит он этих денег
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 18:18
Не эксперт конечно и близко…но сугубо личное мнение за хорвата эта сумма перебор (90млн + 15 млн бонусы)
Roger Young
Roger Young
сегодня в 17:49
Наконец они вместе)
НЕ ЭГО И СТ
НЕ ЭГО И СТ
сегодня в 17:28
Папа у него Гвардиол, а мама - Гвардиола.. Хе..
Scorp689
Scorp689
сегодня в 17:10
Внебрачный что ли? Попылил на отдыхе в Хорватии...
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 17:05
Не слежу за его игрой. Но помнится один момент на ЧМ, когда Месси как стоячего обошел этот молодой шкаф возле штрафной.
4vpu7sd53bcx
4vpu7sd53bcx
сегодня в 17:04
Ничего особенного в нем нет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 17:00
Деньги все решили...
И фамилия тоже
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 17:00
Сама фамилия шепчет:
- Тебе только в МС!)
Гость
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