«Челси» заполучит Захаряна. Трансфер ведёт футбольная крёстная Холанда

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вчера, 15:32

Лондонцы придумали хитрую схему.

Консорциум Боэли использует новый актив

Почему скромный клуб из Франции претендует на Захаряна? Сейчас объясним схему. Совладелец «Челси» Боэли придумал метод обхода финансовых правил. «Челси» заключает длительные контракты, разбивает платежи на мелкие части. Но когда лавочку прикрыли, Боэли посмотрел на опыт соперников.

У владельцев «Манчестер Сити» футбольная империя с клубами по всему миру. Консорциум «BlueCo», где управляет Боэли, за 75 миллионов евро приобрёл французский «Страсбур». Живём в мире, в котором клуб можно выкупить дешевле, чем одного игрока вроде Мудрика или Энцо Фернандеса.

Американцы провернули хитрую сделку. Они разрешили боссам «Страсбура» остаться у руля. Президент клуба Марк Келлер останется главным. Боэли приобрёл клуб, чтобы «Челси» отправлял туда футболистов для обкатки на высоком уровне. Идея не новая, ведь была связь с голландским «Витессом».

Абрамович через бывшего директора «Челси» Тененбаума помог грузинскому предпринимателю Жордании приобрести «Витесс». Новый босс запомнился голландцам, когда пригрозил отрубить пальцы директору клуба. Зато Маунт и другие юниоры из «Челси» в итоге сыграли в Нидерландах в аренде.

Ничего незаконного, особенно после того как в УЕФА идут навстречу богачам и фактически разрешают владеть несколькими клубами, даже если команды играют в еврокубках в одном сезоне. «Челси» также нужен «Страсбур», ведь выход Великобритании из ЕС повлиял на юридические правила в футболе.

Чтобы подписывать молодых игроков, приходится водить дружбу с континентальными клубами. «Уотфорд» связан с «Удинезе». Владельцы «Лестера» приобрели клуб в Бельгии. «Вулверхэмптон» дружит со швейцарским «Грассхоппером». У «Челси» оставался «Витесс», но Боэли захотел свой дочерний клуб.

Поэтому когда слышите, что Захарян может перейти в «Страсбур», то надо добавлять, что это схема для «Челси». Хотят контролировать карьеру Арсена. Напрямую сделку с клубом РПЛ могут запретить в АПЛ , а вот транзитом через Лигу 1 хавбек может попасть в Лондон.

Переговоры ведёт футбольная крёстная Холанда

После смерти агента Райолы его империя оказалась в руках правой руки Мино юристки Рафаэлы Пименты. Поскольку Грановская больше не работает в «Челси», то посредницу, которая помогла Холанду и «Манчестер Сити» встретить друг друга, называют самой влиятельной женщиной в футболе. Родственники Райолы, которым формально отдали бизнес, вряд ли разбираются в юридических тонкостях.

Пимента, которую давно знают менеджеры клубов и футболисты, расширила влияние. Клиенты Райолы побаивались, что после его смерти придётся искать нового агента, но бразильянка справилась с работой. Отказ Холанда от Испании и успех в «Манчестер Сити» убедил многих, что с Пиментой можно иметь дело. И сейчас Рафаэла ведёт трансфер Захаряна в «Страсбур». А в «Лацио» Арсен пытались перевести его агент и люди из «Динамо».

Помешал Сарри, тренер требует футболистов, которых хорошо знает, наподобие Зелиньского из «Наполи». Дело не в том, что у Захаряна нет паспорта страны ЕС . А вот документы РФ это преграда на пути к прямому переходу в АПЛ . Фанаты «Челси» любят Абрамовича, но на разных стадионах в Англии российского футболиста могут встретить недружелюбно. Также сделку «Челси» с «Динамо» могут заблокировать банкиры или чиновники АПЛ .

Год назад Тухель мог ждать Захаряна, а сейчас Почеттино доверяет другим игрокам. Зато в составе 15-й команды прошлого французского сезона полузащитник «Динамо» может стать звездой, игроком основы, любимчиком публики и надеждой. В «Лацио» конкуренция, в «Страсбуре» заиграть проще.

«Страсбур» подходит для адаптации в элитной лиге

Команда поднялась после банкротства с любительской четвёртой лиги в высший французский дивизион. Скачут между приличными местами и любимой пятнадцатой строчкой. Зато «Страсбур» с характером, четыре года назад выиграл Кубок лиги, ныне закрытый турнир во Франции, пробился в квалификацию Лиги Европы. Но самое главное для Захаряна, что «Страсбур» спокойно прощается с игроками.

Даже если Арсен не заинтересует «Челси», то сможет повторить опыт Симакана и Юссуфа Фофана. Они ушли на повышение в «РБ Лейпциг» и «Монако» за 14-15 миллионов евро, а именно сумму такого порядка просит «Динамо» у покупателей. Болельщики «Страсбура» не в восторге, что пришёл Боэли, ведь у Тодда не лучшая репутация в футболе. Но приход спонсора даёт деньги на заметные трансферы.

Забрали у «Брюгге» талантливого защитника Абакара Силла за 20 миллионов евро. За 13 миллионов подписали центрального форварда «Штурма» Эмануэля Эмега. Так много денег «Страсбур» не тратил ни разу в истории. Для Захаряна это подходящее место, команда может прибавить. В клуб из Эльзаса летом пригласили также нового тренера. Захарян его прекрасно знает, ведь это Патрик Виейра.

Судя по новостям, Боэли не потерял интерес к трансферу Захаряна. У «Челси» были в основе атакующие полузащитники, которые по отдельным параметрам напоминают Арсена, речь идет о Хаверце и Феликсе. Оба ушли, но если Арсен заиграет во Франции, где приняли Кузяева и Головина, то сможет помечтать о новых высотах, потому как спортивный директор «Челси» давно дружит с президентом «Страсбура».

Виейра сможет оценить готовность Захаряна к АПЛ . Большие дяди и тёти не хотят терять таланта из РПЛ , но боятся испортить карьеру юному парню, бросив его в горнило конкуренции. В «Страсбуре» Захарян будет в основе, сыграет с арендованными футболистами «Челси». А дальше всё зависит от качества футбола. Можно попасть в любой гранд мира, в «Страсбуре» не будет давления, как в «Лацио».

Захаряну стоит соглашаться на переезд во Францию. Может показать себя в Лиге 1, где даже старичок Кабелла из «Краснодара» неплохо шумит. А после для Арсена откроются двери в разные клубы. Если будет играть невероятно, то окажется в «Челси», как мечтал год назад.