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«Аталанта» хочет подписать игрока сборной Италии

сегодня, 14:32

«Аталанта» намерена приобрести нападающего «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Клуб из Бергамо предлагает за игрока 30 миллионов евро.

Ранее лондонский клуб отклонил предложение «Интера». Сообщается, что сам итальянец склоняется к переходу в стан «нерадзурри».

В минувшем сезоне Скамакка провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.

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Все комментарии
FenixSL
FenixSL ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 15:16
вот именно
а это какой то вариант минимум
z3wnywg4dtps
z3wnywg4dtps
сегодня в 15:04
Парня хотят вернуть на родину, и это правильно,там легче будет попасть в Интер
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 14:37
Если Хейлун уходит, то Скамакка им нужен.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:33
Атланте сейчас хороший нападающий совсем не помешает.
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