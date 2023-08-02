«Аталанта» хочет подписать игрока сборной Италии

«Аталанта» намерена приобрести нападающего «Вест Хэма» и сборной Италии Джанлуку Скамакку. Клуб из Бергамо предлагает за игрока 30 миллионов евро.
Ранее лондонский клуб отклонил предложение «Интера». Сообщается, что сам итальянец склоняется к переходу в стан «нерадзурри».
В минувшем сезоне Скамакка провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.
а это какой то вариант минимум
а это какой то вариант минимум