«Аталанта» хочет подписать игрока сборной Италии

1690975928

сегодня, 14:32

«Аталанта» намерена приобрести нападающего «Вест Хэма» и сборной Италии . Клуб из Бергамо предлагает за игрока 30 миллионов евро.

Ранее лондонский клуб отклонил предложение «Интера». Сообщается, что сам итальянец склоняется к переходу в стан «нерадзурри».

В минувшем сезоне Скамакка провёл 27 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и получил 4 жёлтых карточки. Портал Transfermarkt оценивает 24-летнего нападающего в 22 миллиона евро.