Будущее Харри Кейна прояснится после 13 августа

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сегодня, 12:51

Капитан сборной Англии останется в «Тоттенхэме», если его не продадут до начала нового сезона английской Премьер-Лиги. Сезон АПЛ 2023/2024 стартует 11 августа. 13 августа «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом».

Отмечается, что Кейн не хочет покидать команду после начала сезона из-за уважения к клубу и новому главному тренеру.

В свою очередь «Бавария» уверена, что подпишет с лидером «шпор» пятилетний контракт. Ранее стали известны результаты встречи представителей двух клубов.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За лондонский клуб нападающий сыграл 435 матчей, забил 280 мячей и отдал 64 голевых передачи. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провёл 49 игр, забил 32 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.