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Будущее Харри Кейна прояснится после 13 августа

сегодня, 12:51

Капитан сборной Англии Харри Кейн останется в «Тоттенхэме», если его не продадут до начала нового сезона английской Премьер-Лиги. Сезон АПЛ 2023/2024 стартует 11 августа. 13 августа «Тоттенхэм» сыграет с «Брентфордом».

Отмечается, что Кейн не хочет покидать команду после начала сезона из-за уважения к клубу и новому главному тренеру.

В свою очередь «Бавария» уверена, что подпишет с лидером «шпор» пятилетний контракт. Ранее стали известны результаты встречи представителей двух клубов.

Кейн является воспитанником «Тоттенхэма». За лондонский клуб нападающий сыграл 435 матчей, забил 280 мячей и отдал 64 голевых передачи. В прошедшем сезоне 30-летний футболист провёл 49 игр, забил 32 мяча и отдал 5 результативных передач. Его контракт с «Тоттенхэмом» действует до лета 2024 года.

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Все комментарии
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 13:49, ред.
Возможно, Федотова и уволят после 3-го тура, только надо было указать, какого года, и из какой команды...
Capral
Capral ответ Вещий (раскрыть)
сегодня в 13:43
Любезный, так когда там увольнение Федотова назначено? Или, это из той же области- "Алпатов придет- порядок наведет"?

Терпеть не могу голословных утверждений!!! Простите за прямоту.
salleeh
salleeh
сегодня в 13:17
«Не хочет покидать команду из за уважения к клубу и главному тренеру»? А когда вёл переговоры о переходе в Баварию, где было это «уважение»? Знаете ли, порядочным и честным нужно быть всегда, а не по обстоятельствам, остальное всё лирика…
Вещий
Вещий
сегодня в 13:06
Зря его супруга подыскивала жилье в Германии...
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 13:00
Похоже не сильно то он хочет переходить в Баварию.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:00
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:53
Отличная новость,ато я думал что и этот уедет к Саудитам!
Гость
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