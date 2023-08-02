Клубы из Саудовской Аравии нацелены на Верратти

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сегодня, 12:25

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. На игрока претендуют два клуба: «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Верратти склоняется к переходу в «Аль-Хиляль». Вопрос лишь в том, сумеют ли договориться стороны. Пока что сделка далека от завершения, так как президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в данный момент не собирается отпускать полузащитника.

Если трансфер всё-таки будет осуществлён, парижский клуб хочет выручить за Верратти 50-60 миллионов евро.