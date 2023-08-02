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Клубы из Саудовской Аравии нацелены на Верратти

сегодня, 12:25

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. На игрока претендуют два клуба: «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».

Верратти склоняется к переходу в «Аль-Хиляль». Вопрос лишь в том, сумеют ли договориться стороны. Пока что сделка далека от завершения, так как президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в данный момент не собирается отпускать полузащитника.

Если трансфер всё-таки будет осуществлён, парижский клуб хочет выручить за Верратти 50-60 миллионов евро.

30-летний итальянец выступает за ПСЖ с лета 2012 года. На его счету 416 матчей, 11 голов и 61 голевая передача, а также 146 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне Верратти сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро. Контракт Верраттти с ПСЖ действует до лета 2026 года.

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Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 13:10
Есть его стоимость в 40 и незачем выпендриваться за 60.
FenixSL
FenixSL
сегодня в 13:08
сами же европейцы довели футбол до одного главного критерия - деньги
нечего удивляться тому что у кого эти деньги есть, берут и скупают все что можно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:52
Клубы из Саудовской Аравии нацелены на всю Европу !
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:39
Взялись,значит скоро уговорят и Верратти!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 12:37
Так уж и клубы
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:27
Все под прицелом СА!
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