Клубы из Саудовской Аравии нацелены на Верратти

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и сборной Италии Марко Верратти может продолжить карьеру в Саудовской Аравии. На игрока претендуют два клуба: «Аль-Хиляль» и «Аль-Ахли».
Верратти склоняется к переходу в «Аль-Хиляль». Вопрос лишь в том, сумеют ли договориться стороны. Пока что сделка далека от завершения, так как президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи в данный момент не собирается отпускать полузащитника.
Если трансфер всё-таки будет осуществлён, парижский клуб хочет выручить за Верратти 50-60 миллионов евро.
30-летний итальянец выступает за ПСЖ с лета 2012 года. На его счету 416 матчей, 11 голов и 61 голевая передача, а также 146 жёлтых карточек. В прошедшем сезоне Верратти сыграл 38 матчей во всех турнирах, отметился голом и получил 15 карточек (14 жёлтых и 1 красную). Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 40 миллионов евро. Контракт Верраттти с ПСЖ действует до лета 2026 года.
нечего удивляться тому что у кого эти деньги есть, берут и скупают все что можно
нечего удивляться тому что у кого эти деньги есть, берут и скупают все что можно