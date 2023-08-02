«Я останусь в „Барсе“ на много лет». Педри — о слухах про трансфер в ПСЖ

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал слухи о том, что он может перейти в ПСЖ.
Потребуется много усилий, чтобы я ушел «Барсы». Слухи меня не интересуют, я хочу выступать за «Барсу».
Я останусь здесь еще на много лет, в клубе моей мечты. Моя цель — стать капитаном и играть на новом «Spotify Camp Nou».
Ещё свежа продажная история Неймара, который говорил многое, а сам готов за бабки продать всё не свете.
Ещё свежа продажная история Неймара, который говорил многое, а сам готов за бабки продать всё не свете.