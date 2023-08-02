«Я останусь в „Барсе“ на много лет». Педри — о слухах про трансфер в ПСЖ

Полузащитник «Барселоны» прокомментировал слухи о том, что он может перейти в ПСЖ .

Потребуется много усилий, чтобы я ушел «Барсы». Слухи меня не интересуют, я хочу выступать за «Барсу».

Я останусь здесь еще на много лет, в клубе моей мечты. Моя цель — стать капитаном и играть на новом «Spotify Camp Nou».