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«Я останусь в „Барсе“ на много лет». Педри — о слухах про трансфер в ПСЖ

сегодня, 17:44

Полузащитник «Барселоны» Педри прокомментировал слухи о том, что он может перейти в ПСЖ.

Потребуется много усилий, чтобы я ушел «Барсы». Слухи меня не интересуют, я хочу выступать за «Барсу».

Я останусь здесь еще на много лет, в клубе моей мечты. Моя цель — стать капитаном и играть на новом «Spotify Camp Nou».

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Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 19:05
Это просто слова - цену набивает
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:59, ред.
Он не стоит зарекаться...
Ещё свежа продажная история Неймара, который говорил многое, а сам готов за бабки продать всё не свете.
Гость
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