«Торино» близок к выкупу прав на Николу Влашича.

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич вернётся в «Торино».
По данным источника, итальянская команда близка к выкупу прав на хорватского футболиста.
Влашич провёл прошлый сезон на правах аренды за «Торино».
Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич вернётся в «Торино».
По данным источника, итальянская команда близка к выкупу прав на хорватского футболиста.
Влашич провёл прошлый сезон на правах аренды за «Торино».
На мой субъективный взгляд, учитывая что в играх за Вест Хэм Влашич ну просто никак себя не проявлял, да и если говорить откровенно, то Николо вообще физически и ментально не игрок АПЛ.
Вот и приобретение Влашича было большой ошибкой Вест Хэма. А вот в чемпионате Италии, особенно в таком клубе как Торино, у него хоть что-то начало получаться. Средний клуб итальянской лиги А, это именно то где Влашич может быть полезен. При всём уважении к Влашичу, как к бывшему игроку ЦСКА, но больше чем средний клуб Серии А ему не под силу.
Да и, по большому счёту, его уход из ЦСКА в то время был огромной ошибкой его семейства и агента, которые, на мой субъективный взгляд, позарились на куш предложенный Вест Хэмом, и тем самым приостановили его развитие как игрока и сгубили его футбольную карьеру.
А ведь мог вырасти в довольно приличного игрока и мог сейчас уже играть в клубах куда высше чем Торино, на мой опять же субъективный взгляд. А так, как говорится, имеем то, что имеем !
На мой субъективный взгляд, учитывая что в играх за Вест Хэм Влашич ну просто никак себя не проявлял, да и если говорить откровенно, то Николо вообще физически и ментально не игрок АПЛ.
Вот и приобретение Влашича было большой ошибкой Вест Хэма. А вот в чемпионате Италии, особенно в таком клубе как Торино, у него хоть что-то начало получаться. Средний клуб итальянской лиги А, это именно то где Влашич может быть полезен. При всём уважении к Влашичу, как к бывшему игроку ЦСКА, но больше чем средний клуб Серии А ему не под силу.
Да и, по большому счёту, его уход из ЦСКА в то время был огромной ошибкой его семейства и агента, которые, на мой субъективный взгляд, позарились на куш предложенный Вест Хэмом, и тем самым приостановили его развитие как игрока и сгубили его футбольную карьеру.
А ведь мог вырасти в довольно приличного игрока и мог сейчас уже играть в клубах куда высше чем Торино, на мой опять же субъективный взгляд. А так, как говорится, имеем то, что имеем !