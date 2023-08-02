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«Торино» близок к выкупу прав на Николу Влашича

сегодня, 17:27

Полузащитник «Вест Хэма» Никола Влашич вернётся в «Торино».

По данным источника, итальянская команда близка к выкупу прав на хорватского футболиста.

Влашич провёл прошлый сезон на правах аренды за «Торино».

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 18:05, ред.
«Торино» близок к выкупу прав на Николу Влашича.

На мой субъективный взгляд, учитывая что в играх за Вест Хэм Влашич ну просто никак себя не проявлял, да и если говорить откровенно, то Николо вообще физически и ментально не игрок АПЛ.

Вот и приобретение Влашича было большой ошибкой Вест Хэма. А вот в чемпионате Италии, особенно в таком клубе как Торино, у него хоть что-то начало получаться. Средний клуб итальянской лиги А, это именно то где Влашич может быть полезен. При всём уважении к Влашичу, как к бывшему игроку ЦСКА, но больше чем средний клуб Серии А ему не под силу.

Да и, по большому счёту, его уход из ЦСКА в то время был огромной ошибкой его семейства и агента, которые, на мой субъективный взгляд, позарились на куш предложенный Вест Хэмом, и тем самым приостановили его развитие как игрока и сгубили его футбольную карьеру.

А ведь мог вырасти в довольно приличного игрока и мог сейчас уже играть в клубах куда высше чем Торино, на мой опять же субъективный взгляд. А так, как говорится, имеем то, что имеем !
BDA8181
BDA8181
сегодня в 17:53
Ну это дерево пускай валит. От него толку было как с козла молока))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:42
Ну , что же пожелаем Николе хорошего выступления за Торино.
Гость
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