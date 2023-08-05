«Крылья Советов» разгромили «Ростов»

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вчера, 17:02

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» (5:1) в матче 3-го тура РПЛ .

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов. На 10-й минуте полузащитник Никита Салтыков удвоил преимущество самарского клуба. На 22-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко сократил отставание. На 35-й минуте Салтыков оформил дубль. На 73-й минуте Егор Карпицкий довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Крыльев» Роман Ежов установил точку в матче.

«Крылья Советов» идут на 2-м месте (7 очков), «Ростов» занимает 8-е место (3 очка).