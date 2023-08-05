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«Крылья Советов» разгромили «Ростов»

вчера, 17:02
Крылья СоветовЛоготип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)5 : 1Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)РостовМатч завершен

«Крылья Советов» обыграли «Ростов» (5:1) в матче 3-го тура РПЛ.

На 4-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Крыльев» Владимир Хубулов. На 10-й минуте полузащитник Никита Салтыков удвоил преимущество самарского клуба. На 22-й минуте нападающий «Ростова» Николай Комличенко сократил отставание. На 35-й минуте Салтыков оформил дубль. На 73-й минуте Егор Карпицкий довёл счёт до разгромного. В дополнительное ко второму тайму время полузащитник «Крыльев» Роман Ежов установил точку в матче.

«Крылья Советов» идут на 2-м месте (7 очков), «Ростов» занимает 8-е место (3 очка).

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04 августа
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Все комментарии
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 22:24
Выигрывает команда, проигрывает Валера
KTS16
KTS16
вчера в 22:21, ред.
    VeniaminS
    VeniaminS
    вчера в 20:45
    Крылышки устроили побоище Ростову!!!
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 20:24
    Ага..., ага..., так упирался конечностями, что Боже мой! И даже сейчас, "агонизируя в конвульсиях" уПиРаЕтСя.)
    lotsman
    lotsman
    вчера в 20:19
    Неожиданно. Что с Ростовом? Совсем рассыпались.
    Борис Доенко
    Борис Доенко
    вчера в 20:19
    ПОЗОР!
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 20:13
    Не уверен, что Карпин клал... на позор "Ростова " в сегодняшнем матче. Даже уверен в обратном. Для него работа в клубе и результаты команды в чемпионате являются приоритетами в отличие от результатов сборной. Последняя для него - всего лишь полигон для своих "идей". Не более того.
    "Тупо рубит бабло". Смею напомнить, что Карпин упирался всеми четырьмя конечностями, чтобы только не руководить мифической сборной, и по этой причине ставил свои условия РФС. Которые Дюковым от безысходности были приняты.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 19:48
    Что такого не изученного есть у соперников? У всех без исключения ничего нет. Все всё знают. Все делают, что умеют, а умеют столь мало, что и менять нечего, и удивить нечем. Уже давным-давно никто никого ничем не удивляет. Просто как игра складывается так и играют. Началась игра неудачно для ребят Карпина, а выправить не хватило характера - так это повсеместная болезнь в РПЛ. Везуха - главный фактор. Даже так называемая волевая победа - это в 90% случаев везуха наоборот.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    вчера в 19:48, ред.
    Сенатов! Господи! Ты ж смышлёный мужик.
    Ну ты то зачем свербишь каким то виртуальным честолюбием тренерского штаба Ростова ?!
    По факту... "Незаменимый" человек (Карпин) сидит на двух стульях (руль сборной + штурвал Ростова), делает умно-озабоченный фэйс и тупо рубит бабло ("железо"), пока горячо - потому как есть такая распрекрасная возможность. Поэтому..., по большому счёту, клал Валера свой большой и толстый ... прибор на этот сегодняшний - сторонний позор и свистки в свой адрес от наивных и доверчивых болел. Хорошо это или плохо ? Не то, не другое, ибо это ... н е о т в р а т и м о.

    P.S. в этой связи ...все эти охи/ахи абсолютно беспочвенны, потому как ничем из спортивного смысла не подкреплены, ведь в состязательность футбола РПЛ верят только отъявленные оптимисты..., а все пессимисты "печалятся" из-за кордона.)

    Всё в нашем футболе как в комедии "Коля, перекати поле", где на вопрос о погоде полупьяный собеседник ответил: "Будет дождь..., не будет дождя. Да какая разница ???!!! ..."
    1viking17
    1viking17
    вчера в 19:26
    С красивой ПОБЕДОЙ!!!!!!!!!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 19:24
    С Победой Крылья! Ростов стабилен по Андреевки,после взлёта следует падение!!!!
    Viollator
    Viollator
    вчера в 19:16
    Корпюка - в оцтавку
    Владимир Дыкин
    Владимир Дыкин
    вчера в 19:16
    Без Осипенко и без Ланговича "Ростов" капитулировал перед КС. Но главная причина поражения - великовозрастные Ионов, Чернов, Акбашев, вместе с не набравшими форму Глебовым, Щетининым, Мироновым, Уткиным ничего не смогли противопоставить молодым, быстрым и задиристым игрокам КС
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 19:08
    Такие неудачные матчи, как сегодня у "Ростова", периодически случаются в любом чемпионате и с любой командой. Главное - сделать надлежащие выводы и не повторять тех ошибок, которые имели место в этой игре. Вот и посмотрим в следующем и последующих матчах, сделали ли ростовчане такие выводы. Уверен - сделают.
    zooveterinar
    zooveterinar
    вчера в 18:53
    Адидасы!!!
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:41
    Может это унижение пойдет Валере на пользу.
    galem72
    galem72
    вчера в 18:40
    Обычный рандом. В каждом сезоне бывают такие встречи, когда одна команда недооценила другую, неправильно настроилась или тупо бойкотирует матч. Вот если бы КС регулярно так прессовали оппонента, тогда уже было бы другое дело.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:40, ред.
    Скупают москвичи всех Соболевых-Зиньковских-Пиняевых.......
    А у Осинькина новая классная "шпана"....
    Салтыков...Карпицкий....18-19 лет....
    Браво...
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 18:34
    А как же тренерский гений Карпина
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:27
    Знаешь, Макс, ты конечно снова скажешь, зачем, я сравниваю больших вратарей с Песьяковым, но все-же, я, такое сравнение сделаю. Е.Рудаков, окончательно решил уйти из большого футбола, после матча в Дортмунде в 1977г., где, он ошибся и киевляне проиграли 0:2. Это из его интервью, которое, он дал много лет спустя...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 18:24
    Что то совсем не хочется ....через 3 дня в Самару......
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:22
    Я никогда не считал Карпина большим тренером и ГТ сборной его не назначал. А у Песькова были и удачные игры, как у любого другого вратаря...
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    вчера в 18:19
    Крылья с победой. Сегодня они были лучше.
    sb8dz7xffw67
    sb8dz7xffw67
    вчера в 18:17
    Неожиданно крупно для Ростова
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ альсато (раскрыть)
    вчера в 18:16
    Это ты, земляк такой юный еще.!!А я спортшколу калиниского спартака закончил на 20 лет раньше
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 18:08, ред.
    У меня нет неприязни к Песьякову Это первое.
    Второе. У меня нет неприязни к Карпину.
    И третье. У меня неприязнь к людям, которые поставили на пост гл. тренера сборной Карпина, который, в свою очередь и пригласил туда этого горе-криворукого.

    А по поводу тебя..., у нас сейчас живое, эмоциональное общение, в которое я тут ввязываюсь с единицами. Остальные - либо слишком чувствительные (как что, так сразу в игнор), либо просто мне не интересны. Ну и какая у меня может быть к тебе злоба ?) Ну пободаемся малясь, - что из этого ? Чай не рассыпимся.)
    Напрасный труд
    Напрасный труд
    вчера в 18:06
    Знатный был сенокос! Валера только успевал скирдовать.
    Viollator
    Viollator
    вчера в 18:05
    Пенок недодали, Корпюк в бешенстве
    Capral
    Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
    вчера в 18:00
    Я одного не понимаю- у тебя неприязнь к Песьякову, а злобу свою вымещаешь на мне. Не хочешь со мной общаться не общайся, если считаешь меня недостойным твоего общения.
    ПЕТЛЯ
    ПЕТЛЯ ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
    вчера в 17:59, ред.
    Ну... так я и ответил, что опыт с пацанами "дворовыми" - это прежде всего Их опыт, а не Песьякова, которому эти дворовые 2 вратарские банки положили.
    Гость
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