Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

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сегодня, 20:16

«Аль-Наср» сыграет в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Команда сыграла вничью с египетским «Замалеком» (1:1) в матче 3-го тура группы C. У африканцев на 53-й минуте поединка отличился Зизо с пенальти. Нападающий саудовского клуба сравнял счёт на 87-й.

«Аль-Наср» занял 2-е место в квартете, набрав 5 очков. «Замалек» расположился на 3-й строчке с 4 баллами.

Подопечные Луиша Каштру в 1/4 финала турнира встретятся с марокканским клубом «Раджа» из Касабланки. Встреча пройдёт 6 августа.