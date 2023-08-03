Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколы

Гол Роналду помог «Аль-Насру» выйти в плей-офф Кубка арабских чемпионов

сегодня, 20:16

«Аль-Наср» сыграет в плей-офф Кубка арабских чемпионов.

Команда сыграла вничью с египетским «Замалеком» (1:1) в матче 3-го тура группы C. У африканцев на 53-й минуте поединка отличился Зизо с пенальти. Нападающий саудовского клуба Криштиану Роналду сравнял счёт на 87-й.

«Аль-Наср» занял 2-е место в квартете, набрав 5 очков. «Замалек» расположился на 3-й строчке с 4 баллами.

Подопечные Луиша Каштру в 1/4 финала турнира встретятся с марокканским клубом «Раджа» из Касабланки. Встреча пройдёт 6 августа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Сабах» с экс-тренером «Краснодара» Мусаевым вышел в 3-й раунд отбора ЛК
Сегодня, 21:18
«Тобол» прошёл «Базель» в Лиге конференций
Сегодня, 19:03
Неймар оформил дубль в первом матче за ПСЖ после травмы
Сегодня, 14:19
Месси забил в третьем матче подряд
Сегодня, 09:38
«Челси» и «Боруссия» Дортмунд не выявили победителя в товарищеском поединке
Сегодня, 08:48
«Ювентус» обыграл «Реал» в контрольном матче
Сегодня, 08:33
Все комментарии
hxukmh6b5224
hxukmh6b5224
сегодня в 23:42
Небольшой но успех для Рона и команды
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 23:19
Ты это Барселону показываешь?))
sova147
sova147
сегодня в 22:23
Молодец! Важные голы забивает!
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 20:25
Поклонники Рона уже празднуют)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 