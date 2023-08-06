В «Оренбурге» заявили, что кредит доверия к главному тренеру высок

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вчера, 11:52

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги неудачного страта нового сезона российской Премьер-Лиги для своего клуба.

Почему не самый лучший старт? У нас в том году такой же был (смеётся). В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет, два матча мы играли 11 на 11 и два — 10 на 11. Поэтому тут какой-то объективности нет. Ранние удаления с ЦСКА и «Уралом», конечно, отразились на результатах. Есть понимание, за счёт чего можем прибавлять.

Также Андреев заявил, что у главного тренера оренбуржцев а огромный кредит доверия.

Прошло четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи.