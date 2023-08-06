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В «Оренбурге» заявили, что кредит доверия к главному тренеру высок

вчера, 11:52

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги неудачного страта нового сезона российской Премьер-Лиги для своего клуба.

Почему не самый лучший старт? У нас в том году такой же был (смеётся). В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет, два матча мы играли 11 на 11 и два — 10 на 11. Поэтому тут какой-то объективности нет. Ранние удаления с ЦСКА и «Уралом», конечно, отразились на результатах. Есть понимание, за счёт чего можем прибавлять.

Также Андреев заявил, что у главного тренера оренбуржцев Иржи Ярошика огромный кредит доверия.

Прошло четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи.

Под руководством нового главного тренера «Оренбург» не одержал ни одной победы в официальных матчах (ничья и три поражения). В матче третьего тура РПЛ 2023/2024 клуб из Оренбурга уступил «Уралу».

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 13:04, ред.
Как это так пусть работает?). В шаге от пердива и безнадежной игрой. Другого тренера уже начали бы клевать во всю). Ещё странно, что эксперты молчат. К чему бы это? Ясно же, что крыша у него
Тихой сапой пришел и держат, возможно, на зимний запас.
drug01
drug01
вчера в 12:20
Не надо спешить пусть пока работает
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 12:19
Да уж. Кредит доверия видимо в игле, а игла в яйце, а яйцо в сейфе в кабинете у главбуха. КББ уволили сразу несмотря на победы с конями и Динамо после 5 игр. Тут надеятся на чудо и ждут. А потом тянуть будут, как бегемота из болота..(.
shlomo
shlomo
вчера в 12:03
Лично мне пока непонятно, дотянет ли сам Ярошик хотя бы до осени с такими результатами. Хотя я бы пока не принимал радикальных решений, слишком уж неудачные обстоятельства раз за разом преследуют Оренбург в этом сезоне. Примерно понятно, чего хочет тренер. Непонятно, почему футболисты-миллионеры вытворяют на поле то, что даже в дворовом футболе нечасто увидишь.
Гость
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