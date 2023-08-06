В «Оренбурге» заявили, что кредит доверия к главному тренеру высок

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев подвёл итоги неудачного страта нового сезона российской Премьер-Лиги для своего клуба.
Почему не самый лучший старт? У нас в том году такой же был (смеётся). В любом случае необходимо время. Никаких переживаний нет, два матча мы играли 11 на 11 и два — 10 на 11. Поэтому тут какой-то объективности нет. Ранние удаления с ЦСКА и «Уралом», конечно, отразились на результатах. Есть понимание, за счёт чего можем прибавлять.
Также Андреев заявил, что у главного тренера оренбуржцев Иржи Ярошика огромный кредит доверия.
Прошло четыре игры, в двух случились ранние удаления. Есть команда, будем работать и решать задачи.
Под руководством нового главного тренера «Оренбург» не одержал ни одной победы в официальных матчах (ничья и три поражения). В матче третьего тура РПЛ 2023/2024 клуб из Оренбурга уступил «Уралу».
Тихой сапой пришел и держат, возможно, на зимний запас.
Тихой сапой пришел и держат, возможно, на зимний запас.