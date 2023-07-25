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Слуцкий: «Дмитрий Баринов туповат. Мне Дзюба рассказывал»

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Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:28
Станислав Говорухин(сам оскоромившийся сперва опусом"Россия,которую мы потеряли",а впоследствии заявлявший ,что сейчас он бы себе руки за него отрубил),на основе собственного опыта-съёмок фильма "Место встречи изменить нельзя",заявлял,что Белявский-тупой человек. А Белявский на это ничего не ответил, в фильмах везде импозантен(даже в отрицательных ролях)и умён,да и в жизни нигде не поучаствовал в скандалах и дурных перфомансах и шоу.
Вот и думай,каков этот человек...а актёр незаурядный.Так и Баринов -вполне мастеровит,боевит и излишне эмоционален и горячен.Это всё,что мы видим и знаем о нём.В отличие от Дзюбы.
abuefftagir
abuefftagir
сегодня в 10:26
Зачем опорнику быть умным?Хотя шлюба "ОЧЕНЬ " умнее, даже что?где?когда?играл...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:22
Баринов: "Сегодня вышел на улицу и услышал как в проезжающем мимо трамвае друг брата соседа моей знакомой со школы, фсбшник или мчсник, точно не знаю, по-моему он в жэке работает электриком, так вот он сказал, что Слуцкий и Дзюба недалекого ума! Это рассказывали мне! Я Слуцкого и Дзюбу не знаю"
Напрасный труд
Напрасный труд ответ lotsman (раскрыть)
сегодня в 10:21
Может ли остроумие служить признаком ума?
Да,если отсутствуют другие признаки!
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 10:20
Способность с чужих слов "убедительно" оценивать уровень мыслительной способности другого человека-это ставить под сомнения собственный уровень.
Дело это тонкое и сомнительное,недостойное собственного прошлого имиджа.А уж в "свидетели" брать остряка Дзюбу...это всё равно как настаивать на его высочайшей,исключительной нравственности.
Capral
Capral
сегодня в 10:20
Был такой фильм "Тупой и еще тупее".
lotsman
lotsman
сегодня в 10:18
Судя по таким высказываниям, сам Слуцкий не далёкого ума, вместе с Дзюбой.
Напрасный труд
Напрасный труд ответ sihafazatron (раскрыть)
сегодня в 10:17
Тут всё просто :Сегодня целый День цитат ЛВС из его пространного интервью кому-то.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:12
Это высказывание не красит Леонида Викторовича. Тем более пересказанное с чужих слов. А ещё мнит себя интеллектуалом !
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:10
"-А еще он называл его земляным червяком"

Не понятно вообще к чему это сказано?
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