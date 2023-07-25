Слуцкий: «Дмитрий Баринов туповат. Мне Дзюба рассказывал»

Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оскорбительно высказался в адрес полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Бара туповат, Артем [Дзюба] рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю/
Бывший главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий оскорбительно высказался в адрес полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.
Бара туповат, Артем [Дзюба] рассказывал. Это Артем рассказывал мне! Я Бару не знаю/
Вот и думай,каков этот человек...а актёр незаурядный.Так и Баринов -вполне мастеровит,боевит и излишне эмоционален и горячен.Это всё,что мы видим и знаем о нём.В отличие от Дзюбы.
Вот и думай,каков этот человек...а актёр незаурядный.Так и Баринов -вполне мастеровит,боевит и излишне эмоционален и горячен.Это всё,что мы видим и знаем о нём.В отличие от Дзюбы.