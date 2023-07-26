Фернандес: «То, что писали о моём переходе в „Зенит“, — огромная ложь»

Защитник «Зенита» в видео на официальном клубном YouTube-канале рассказал о предстоящем гостевом матче с ЦСКА осенью, а также высказался о слухах про свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Представляю ли, с каким давлением придётся столкнуться в выездном матче с ЦСКА в начале сентября? Готов ли к нему? Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но как я уже рассказывал в интервью — я всегда уважал и буду уважать ЦСКА , руководство клуба, после 10 лет у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая, повторюсь, об уважении к «армейцам» и всему, что с ними связано.

Самая большая в жизни ложь, которую обо мне писали журналисты? Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешёл в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И всё это — огромная ложь, думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне. Как я относился к таким новостям? Конечно, сначала всё это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как всё было на самом деле, и читают эти новости. Они верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды. Но хорошо, что есть возможность рассказать вам на камеру, как всё происходило в действительности, чтобы болельщики всё поняли.