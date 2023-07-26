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Фернандес: «То, что писали о моём переходе в „Зенит“, — огромная ложь»

сегодня, 14:38

Защитник «Зенита» Марио Фернандес в видео на официальном клубном YouTube-канале рассказал о предстоящем гостевом матче с ЦСКА осенью, а также высказался о слухах про свой переход в клуб из Санкт-Петербурга.

Представляю ли, с каким давлением придётся столкнуться в выездном матче с ЦСКА в начале сентября? Готов ли к нему? Да, конечно, я знаю, что давление будет огромным. Но как я уже рассказывал в интервью — я всегда уважал и буду уважать ЦСКА, руководство клуба, после 10 лет у меня осталось там много друзей. Конечно, от давления никуда не деться, но я готов справиться с этим, не забывая, повторюсь, об уважении к «армейцам» и всему, что с ними связано.

Самая большая в жизни ложь, которую обо мне писали журналисты? Писали, что со мной не подписывают контракт, потому что я толстый. Что я перешёл в «Зенит» из-за денег, что я предатель, всякое такое. И всё это — огромная ложь, думаю, самая большая, которую когда-либо рассказывали обо мне. Как я относился к таким новостям? Конечно, сначала всё это меня очень расстраивало, потому что мне была известна вся правда. Проблема в том, что болельщики, которые не знают, как всё было на самом деле, и читают эти новости. Они верят всему этому вранью, хотя там нет ни слова правды. Но хорошо, что есть возможность рассказать вам на камеру, как всё происходило в действительности, чтобы болельщики всё поняли.

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24 июля
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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1 ответ cska1948 (раскрыть)
сегодня в 15:21
Это всего лишь слова и не факт, что Марио говорил их. Нарисовать журналисты все могут..Писали же, что он толстый).
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:19
Уж лучше его просто не брать в Москву на матч с ЦСКА. От греха подальше.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:14
В империи с этой ложью Марио шел вместе. Обычно там, где мышь не проскочит и птица не пролетит его просто размазали, благодаря. Вендетта. А журналисты за хлеб с маслом напишут все на что укажут.
Руководство может щелчком пальца остановить эту вакханалию, но не делает этого). Значит есть "джентльменское соглашение" между сторонами). В целях профилактики). Терьпи теперь и делай счастливое лицо, но не реви. Это доставляет удовольствие им.
-доброжелатель-
cska1948
cska1948
сегодня в 15:07
Почему ЦСКА должен был платить за Марио деньги бразильскому клубу с которым Марио САМ, без ЦСКА заключал контракт? Ведь ЦСКА отпустил Марио чтобы он побыл с семьёй, а не играл в футбол. Кто тянул его за язык, когда он заявлял, что играть будет только в ЦСКА? Кто тянул его за язык, когда он, не успев надеть майку Зенита, заявил, что всей душой в игре за СК переживает за Зенит? Это так он уважает клуб и болельщиков ЦСКА? Да одним этим он зачеркнул к себе уважение у многих армейских болельщиков
112910415
112910415
сегодня в 15:07
убедил всех !
правда всегда побеждает !
...а сказал-то чего ?! )
FenixSL
FenixSL ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 14:51, ред.
не важно
просто сказал что не правда это все
ахахахаха
а что правда то?
Футбольный Гуру
Футбольный Гуру
сегодня в 14:42
Болельщики живут эмоциями, думают только мыслители.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 14:42
И как все происходило то в итоге?))
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