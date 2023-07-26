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Самошников подвёл итоги кубкового матча с «Уралом»

сегодня, 11:23

Защитник «Локомотива» Илья Самошников подвёл итоги матча с «Уралом», и рассказал как проходит его адаптация в клубе.

После пропущенного гола мы стали более агрессивно играть, поэтому удалось вырвать победу над «Уралом». Как оценю старт сезона для «Локо»? Это не в моей компетенции — оценивает главный тренер. Адаптация в «Локомотиве» проходит отлично. Чувствую ли я, что «Локомотив» — клуб другого уровня? Не хочется отвечать на этот вопрос.

Напомним, вчера в первом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» 2:1.

Самошников перешёл в «Локомотив» из «Рубина» в июле этого года на правах свободного агента. 25-летний игрок провёл 6 минут в первом туре РПЛ и отметился результативной передачей, а также сыграл 90 минут в кубковом матче. Контракт защитника с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года.

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Ironigor
Ironigor
сегодня в 12:23
Локомотив 🚂 по большому счёту ещё не выезжал даже с депо ! Ожидаем выезда !)
Гость
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