Самошников подвёл итоги кубкового матча с «Уралом»

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сегодня, 11:23

Защитник «Локомотива» в подвёл итоги матча с «Уралом», и рассказал как проходит его адаптация в клубе.

После пропущенного гола мы стали более агрессивно играть, поэтому удалось вырвать победу над «Уралом». Как оценю старт сезона для «Локо»? Это не в моей компетенции — оценивает главный тренер. Адаптация в «Локомотиве» проходит отлично. Чувствую ли я, что «Локомотив» — клуб другого уровня? Не хочется отвечать на этот вопрос.

Напомним, вчера в первом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» 2:1.