Самошников подвёл итоги кубкового матча с «Уралом»

Защитник «Локомотива» Илья Самошников подвёл итоги матча с «Уралом», и рассказал как проходит его адаптация в клубе.
После пропущенного гола мы стали более агрессивно играть, поэтому удалось вырвать победу над «Уралом». Как оценю старт сезона для «Локо»? Это не в моей компетенции — оценивает главный тренер. Адаптация в «Локомотиве» проходит отлично. Чувствую ли я, что «Локомотив» — клуб другого уровня? Не хочется отвечать на этот вопрос.
Напомним, вчера в первом туре группового этапа Кубка России «Локомотив» обыграл «Урал» 2:1.
Самошников перешёл в «Локомотив» из «Рубина» в июле этого года на правах свободного агента. 25-летний игрок провёл 6 минут в первом туре РПЛ и отметился результативной передачей, а также сыграл 90 минут в кубковом матче. Контракт защитника с «красно-зелёными» действует до лета 2026 года.