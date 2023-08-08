Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Менди потребует от «Манчестер Сити» денежную компенсацию за отстранение

Сортировать
Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 20:54
Вот мерзкий тип
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:45
Тут надо читать контракт, что там прописано.
Grizly88
Grizly88
вчера в 11:19
Сам загубил свою карьеру, ненадо было за юбками бегать разбрасывать нефтидолларами
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 11:11, ред.
Менди не оборзел ли?
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 11:08
Это Менди должен денег Манчестер Сити! За его трансфер были заплачены большие деньги, плюс зарплата, а потом он сел в тюрьму и подставил тем самым клуб. Так что пусть катится куда подальше.
Elliada
Elliada
вчера в 11:01
Ничего он не получит. Дыма без огня не бывает. Пусть радуется, что не в тюрьме
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 10:55
Забавно) Я думаю в контракте такие вещи должны быть прописаны..
А так вообще из-за кого он был арестован? Вот лучше с них и денег требовать за клевету
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 