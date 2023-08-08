Менди потребует от «Манчестер Сити» денежную компенсацию за отстранение

Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди намерен потребовать денежную компенсацию за отстранение от работы с командой во время расследования его судебного дела.
В период отстранения футболист не получал зарплату. Он планирует вернуть часть этих средств.
Защитник «Лорьяна» Бенжамен Менди намерен потребовать денежную компенсацию за отстранение от работы с командой во время расследования его судебного дела.
В период отстранения футболист не получал зарплату. Он планирует вернуть часть этих средств.
А так вообще из-за кого он был арестован? Вот лучше с них и денег требовать за клевету
А так вообще из-за кого он был арестован? Вот лучше с них и денег требовать за клевету