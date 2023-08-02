Удаление Семака оставлено в силе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет дисквалифицирован только на 1 матч. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Петербуржцы сыграли вничью на выезде с «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ (1:1). Наставник «сине-бело-голубых» получил красную карточку сразу после финального свистка. В протоколе причиной удаления указан выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.
Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку. В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление.
Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять.
В третьем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». Игра пройдёт 6 августа.
Вот когда с таким составом Зенит начнёт проигрывать и быть даже не в тройке, вот тогда и говорите, а сейчас он на коне и вы корме как говорить что он физрук ничего не можете.
Вот когда с таким составом Зенит начнёт проигрывать и быть даже не в тройке, вот тогда и говорите, а сейчас он на коне и вы корме как говорить что он физрук ничего не можете.
Браво, Маэстро!!!!!!!
Браво, Маэстро!!!!!!!
Нельзя всё в одни ворота...)
Нельзя всё в одни ворота...)
Предположим в финальный день 10 матчей, так каждому игроку должно начисляться по 20 тысяч.
Вот тогда наконец то финальный день будет оправдывать себя.
Это будут настоящие финалы и конкурс будет интересней и накал борьбы будет зашкаливать.
А пока группа Заболотного ближе относится к конкурсу прогнозов, чем Группа Яшина, где задача стрельнуть, а потом копить очки.
Кстати один из способов хоть как то уровнять группу Яшина или чуть чуть искусственно сделать конкуренцию, это обратиться некоторым чемпионатам, где есть чемпионские группы, так там просто очки делятся на двое.
Предположим в финальный день 10 матчей, так каждому игроку должно начисляться по 20 тысяч.
Вот тогда наконец то финальный день будет оправдывать себя.
Это будут настоящие финалы и конкурс будет интересней и накал борьбы будет зашкаливать.
А пока группа Заболотного ближе относится к конкурсу прогнозов, чем Группа Яшина, где задача стрельнуть, а потом копить очки.
Кстати один из способов хоть как то уровнять группу Яшина или чуть чуть искусственно сделать конкуренцию, это обратиться некоторым чемпионатам, где есть чемпионские группы, так там просто очки делятся на двое.