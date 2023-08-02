Soccer.ru
ГлавнаяНовостиДисквалификации и санкцииРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

Удаление Семака оставлено в силе

сегодня, 14:37
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)1 : 1Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитМатч завершен

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак будет дисквалифицирован только на 1 матч. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Петербуржцы сыграли вничью на выезде с «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ (1:1). Наставник «сине-бело-голубых» получил красную карточку сразу после финального свистка. В протоколе причиной удаления указан выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком.

Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку. В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление.

Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять.

В третьем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». Игра пройдёт 6 августа.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России
Сегодня, 14:55
КДК РФС отменил красную карточку защитнику ЦСКА Гайичу
Сегодня, 14:21
ОфициальноРФС отстранил двух игроков за ставки
Вчера, 17:01
Слухи«Манчестер Юнайтед» в ближайшее время определится с будущим Гринвуда
31 июля
«Зенит» обратился в ЭСК относительно удаления Семака
31 июля
ЦСКА будет добиваться отмены красной карточки Гайичу
31 июля
Сортировать
Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 18:51
Если вам не нравится словосочетание "в конфронтационной манере", то замените его на словосочетание "в агрессивной манере".
lotsman
lotsman
сегодня в 18:42
Одну игру, я думаю, команда справится и без главного.
Байкал-38
Байкал-38 ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 17:49
А ты думаешь Оренбургу дать Зидана, который с Реалом выиграл три ЛЧ и что то изменится?
Вот когда с таким составом Зенит начнёт проигрывать и быть даже не в тройке, вот тогда и говорите, а сейчас он на коне и вы корме как говорить что он физрук ничего не можете.
протон
протон
сегодня в 17:07
в кдк прекрасно понимают, что присутствие/не присутствие Семака на скамейке ни на что не влияет, а посему так смело демонстрируют, что перед «законом все равны». удаление было заслуженным по сути как не крути
Шуnя771
Шуnя771 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 17:02
Как вспомню Уфу с Богдановичем, так и ко мне такие грешные мысли идут!)
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 17:00
И, как всегда- бессмертная Классика, с её бессмертными Актерами!!!!!!!
Браво, Маэстро!!!!!!!
Kolenok
Kolenok
сегодня в 16:58
Можно подумать Семака бразильцы слушают,его и дети то наверное не воспринимают всерьез.
adekvat
adekvat ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 16:52
Команда от этого ни чего не потеряет, что есть Семак, что нет его на игре это ни как не скажется.
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:51
Я так и представляю наших "экспертов футбольных" на Матч Премьер через 10 лет: "Ты помнишь тренера зенита, того самого, который очень долго работал и побеждал, Семак - легенда Питера, местный авторитет, заслуженный мастер эскорта команды из раздевалки на поле, лучший тренер всех времен и народов". А мы смотрим и плюемся в экран
TheBoLt
TheBoLt ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 16:47
Абсолютно
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ TheBoLt (раскрыть)
сегодня в 16:42
При чем здесь опыт тренерский? У него квалификации тренера нет, вот и все. Он никак не поймет, что все победы Зенита - это заслуга Миллера , а не его.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
сегодня в 16:39
Желательно все таки логику соблюдать. Как судья мог его вынудить? Судья стоял в центре поля, общался с игроками и помощника. Подходит гопник и размахивая руками начинает что то уточнять и выяснять. Кукуляк дождался окончания монолога и дал красную, а в протоколе воспроизвел слова Семака и его манеру общения общедоступной формулировкой " в конфронтационной манере". Это литературное изложение хамства, чем этот гопник многодетный стал отличаться в последнее время.
TheBoLt
TheBoLt ответ Байкал-38 (раскрыть)
сегодня в 16:36
Пути Газпрома неисповедимы. Может, они ассистента в тренеры метят? Семак физрук, который там для вида. Дать ему Динамо или Оренбург - он ничего не добьется, нет у него опыта
TheBoLt
TheBoLt ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 16:32
Только что хотел написать. Между прочим, в европейских чемпионатах есть отличная практика. если жалуешься в КДК не по делу, то вместо одного матча удаления, дают еще один. И штрафы, и штрафы - тоже инструмент. В чем проблема САМОСТОЯТЕЛЬНО подумать, виноват ты или нет? Открыть повтор, прочесть правила, не? Он вышел на поле тогда, когда это запрещено. Он подошел к судье. И он еще имеет наглости сказать, что он этого не делал и все зрители, и судья, и РФС не так все поняли, а линия же не красная, он красную линию не переходил? Если сам думать не умеет - учите, учите и еще раз учите!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:30
Похоже судьи в этом году за армейцев
Catenaccio_86
Catenaccio_86
сегодня в 16:19
Так с этой истеричкой!
112910415
112910415
сегодня в 15:57
Тишина должна быть в библиотеке. )
Futurista
Futurista
сегодня в 15:52
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:29
Все всё понимают, в том числе и тренер Зенита!
Нельзя всё в одни ворота...)
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 15:27
Можно выразить респект и уважуху КДК РФС!
shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:16
Необычная формулировка " выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча...". И понимай как кому захочется... А может судья его вынудил к этому.
lotsman
lotsman ответ Остапчук 67 (раскрыть)
сегодня в 15:07
А ты присутствовал при разговоре Семака с Кукуляком?
Scorp689
Scorp689
сегодня в 15:06
Что то маловато дали дисквалификацию....
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:03
В общем-то закономерно, видно было, что говорил на повышенных тонах, наверняка с оскорблениями.
Напрасный труд
Напрасный труд
сегодня в 15:00
Абыдна-да...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 14:57
Не привык Семак очки терять,в этом году надо будет привыкать!
Байкал-38
Байкал-38 ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 14:52
Думаю администрации надо рассмотреть предложение обнулять всех на последний день и давать всем игрокам по две тысячи на каждую ставку.
Предположим в финальный день 10 матчей, так каждому игроку должно начисляться по 20 тысяч.
Вот тогда наконец то финальный день будет оправдывать себя.
Это будут настоящие финалы и конкурс будет интересней и накал борьбы будет зашкаливать.
А пока группа Заболотного ближе относится к конкурсу прогнозов, чем Группа Яшина, где задача стрельнуть, а потом копить очки.
Кстати один из способов хоть как то уровнять группу Яшина или чуть чуть искусственно сделать конкуренцию, это обратиться некоторым чемпионатам, где есть чемпионские группы, так там просто очки делятся на двое.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 14:45
Семак заслужил дополнительную дисквалификацию и штраф
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 14:42
Будет следить за языком
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 14:41
А вы говорите, Газпром всё купил!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 