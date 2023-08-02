Удаление Семака оставлено в силе

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сегодня, 14:37

Главный тренер «Зенита» будет дисквалифицирован только на 1 матч. Об этом сообщил глава КДК РФС .

Петербуржцы сыграли вничью на выезде с «Ростовом» в матче 2-го тура РПЛ (1:1). Наставник «сине-бело-голубых» получил красную карточку сразу после финального свистка. В протоколе причиной удаления указан выход на футбольное поле в конфронтационной манере с главным судьёй матча. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с .

Семак лично принял участие в заседании. В понедельник получили письмо от «Зенита» с просьбой отменить красную карточку. В соответствии с регламентом обратились в ЭСК РФС и получили заключение, в котором было сказано: судья Евгений Кукуляк правильно вынес красную карточку Семаку по окончании встречи. КДК не отменил удаление. Дополнительную дисквалификацию КДК решил не применять.

В третьем туре «Зенит» дома сыграет с «Динамо». Игра пройдёт 6 августа.