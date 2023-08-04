На «Ноттингем Форест» могут подать в суд из-за долгов перед игроками

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сегодня, 10:34

«Ноттингем Форест» имеет долги по выплатам перед игроками и агентами, из-за этого на клуб могут подать в суд.

Общая сумма долга составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. Футболистам, которые покинули коллектив летом, до конца июля должны были выплатить премии за сохранение места в АПЛ , но долги по-прежнему не погашены.

Агенты, которым не выплатили комиссионные по итогам трансферной кампании «лесников», могут подать на клуб в суд, если деньги не выплатят в ближайшее время. Ожидается, что игроки получат бонусы до конца августа.