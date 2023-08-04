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На «Ноттингем Форест» могут подать в суд из-за долгов перед игроками

сегодня, 10:34

«Ноттингем Форест» имеет долги по выплатам перед игроками и агентами, из-за этого на клуб могут подать в суд.

Общая сумма долга составляет несколько миллионов фунтов стерлингов. Футболистам, которые покинули коллектив летом, до конца июля должны были выплатить премии за сохранение места в АПЛ, но долги по-прежнему не погашены.

Агенты, которым не выплатили комиссионные по итогам трансферной кампании «лесников», могут подать на клуб в суд, если деньги не выплатят в ближайшее время. Ожидается, что игроки получат бонусы до конца августа.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:26
нет леса в англии-нет денег!...это уже не тот Ноттингем Форест, что был в 80-х прошлого столетия...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 12:20
Не за горами и снятие очков за это.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:54
Деньги найдут,не такая уж и большая сумма!
Гость
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