Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Игрок получил красную карточку в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира со «Спартаком» (1:2) за фол на хавбеке «красно-белых» Антоне Зиньковском.
Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» — «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России.
Следующие две встречи в Кубке России южане проведут с московским «Динамо» и «Пари НН».