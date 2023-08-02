Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России

1690977342

сегодня, 14:55

Полузащитник «Краснодара» получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России. Об этом сообщил глава КДК РФС .

Игрок получил красную карточку в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира со «Спартаком» (1:2) за фол на хавбеке «красно-белых» .

Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» — «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России.

Следующие две встречи в Кубке России южане проведут с московским «Динамо» и «Пари НН».