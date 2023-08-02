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Сперцян дисквалифицирован на 2 матча Кубка России

сегодня, 14:55
КраснодарЛоготип футбольный клуб Краснодар1 : 2Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакМатч завершен

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян получил двухматчевую дисквалификацию в Кубке России. Об этом сообщил глава КДК РФС Артур Григорьянц.

Игрок получил красную карточку в матче 1-го тура группового этапа Пути РПЛ турнира со «Спартаком» (1:2) за фол на хавбеке «красно-белых» Антоне Зиньковском.

Рассмотрели удаление Сперцяна в матче «Краснодар» — «Спартак». Футболист принял участие в заседании по видеоконференции. Заслушали его, изучили все материалы и приняли решение дисквалифицировать Сперцяна на два матча Кубка России.

Следующие две встречи в Кубке России южане проведут с московским «Динамо» и «Пари НН».

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Все комментарии
valt134
valt134
сегодня в 16:36
Хоть и болею за Краснодар и знаю, что неумышленно, но тут «всё по делу». Выглядело это жутковато.
Catenaccio_86
Catenaccio_86 ответ Garrincha58 (раскрыть)
сегодня в 16:16
За что? За то, что чуть не сломал ногу. Смешно слышать такие возгласы на футбольном сайте.
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 16:06
за что? это был не умышленный фол конечно это же игрок Краснодара а не Спартака мля как же эти всякие решалы присосавшиеся к футболу надоели
112910415
112910415
сегодня в 16:01
Можно как-то пережить
Напрасный труд
Напрасный труд ответ shlomo (раскрыть)
сегодня в 15:15, ред.
Может,для "Краснодара"? Или ход мыслей более заковыристый???
shlomo
shlomo
сегодня в 15:12
Думаю что для Спартака это не особая потеря... кубок есть кубок...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:59
Кубок на групповой стадии вполне проходное соревнование, можно и пропустить пару матчей.
Гость
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